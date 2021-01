Top 10 des films et séries les plus regardés sur Netflix Mexique | Instagram

Utilisateurs et plateforme Netflix Ils ont déjà fait savoir quelles sont les 10 séries et films les plus regardés sur la plate-forme de streaming jusqu’à présent cette année, donc si vous ne l’avez pas encore vu, c’est le bon moment, car pour quelque chose, ils sont dans le Top 10.

Netflix continue avec le renouvellement de son catalogue et a toujours quelque chose de nouveau à voir, c’est pour cette raison que les séries et les films à la mode quittent rapidement leur place pour une autre première.

Il est à noter qu’en 2020, les séries Netflix sont devenues notre refuge alors que nous ne pouvions pas faire beaucoup plus que regarder la télévision comme divertissement, ceci à cause de la contingence sanitaire.

Après presque un an d’enfermement et six de restrictions derrière nous, ils nous ont fait nous tourner vers les modes de divertissement en salle, parmi lesquels l’un des rois a été des plateformes de streaming.

Le classement des plus consultés est en constante évolution dans le monde et au Mexique ce n’est pas l’exception, donc cette fois nous allons vous montrer la plateforme la plus choisie en ce moment par les Mexicains.

1

Mère il n’y en a que deux

Ana et Mariana sont deux femmes aussi différentes que l’eau et l’huile, cependant, lorsqu’elles découvrent qu’une infirmière leur a donné le mauvais bébé, elles décident non seulement d’échanger leurs filles, mais de créer une famille particulière, qui finira par changer leur façon de faire. de la vie. voir le monde.

2

Destination: La saga Winx

La série Destiny: La saga Winx raconte le passage à l’âge adulte de cinq fées qui étaient des élèves d’Alfea, une école de l’Autre Monde.

Là, ils doivent apprendre à maîtriser leurs pouvoirs magiques, ainsi qu’à gérer les amours, les rivalités et les monstres qui menacent de les détruire.

3

Lupin

Inspiré par les aventures d’Arséne Lupin, le voleur chevaleresque Assane Diop se propose d’arrêter son père des injustices subies par une famille aisée.

4

Jurassic World: Camp du Crétacé

Adaptez-vous, évoluez et survivez. Libérez l’adrénaline avec de nouveaux épisodes de Jurassic World: Camp Cretaceous

5

Zone de risque

C’est dans le futur, et Harp, un pilote de drone, est envoyé dans une zone militarisée meurtrière où il travaille pour Leo, un officier androïde, chargé de localiser un appareil du bout du monde avant les insurgés.

6

La 5ème vague

Cassie Sullivan, 16 ans, tente de survivre dans un monde dévasté par les vagues d’une invasion extraterrestre qui a déjà décimé la population et ramené l’humanité à l’âge de pierre.

sept

Jumanji: Bienvenue dans la jungle

Un jeu vidéo absorbe 4 élèves et une fois dans la jungle, ils doivent se lancer à la recherche de leurs avatars qui ne correspondent pas du tout à la réalité.

8

Bridgerton

Les huit frères et sœurs attachants de la famille Bridgerton recherchent l’amour et le bonheur dans la haute société londonienne, une série inspirée des romans à succès de Julia Quinn.

9

Tigre blanc

Balram Halwai, un homme né dans la pauvreté dans un village de l’Inde, et son voyage épique vers le sommet du tas.

dix

On peut être des héros

Lorsque les extraterrestres capturent les super-héros de la Terre, leurs enfants doivent apprendre à travailler ensemble pour sauver leurs parents et la planète.