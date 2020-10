Lundi soir, 11 couples s’affronteront pour rester en lice pour le Trophée Mirrorball sur Dancing With the Stars. Les célébrités danseront sur un éventail de tubes de chanteurs tels que Jennifer Lopez, Justin Bieber et Billy Joel. En plus des stars qui se pavanent, l’épisode mettra en vedette le retour du juge Derek Hough sur la piste de danse pour la première fois depuis des années.

Au cours de l’épisode, Hough, qui remplace Len Goodman dans le jury de la saison 29, exécutera une routine de Paso Doble avec sa petite amie et collègue danseuse professionnelle Hayley Erbert. Ils joueront sur le morceau “Uccen” des frères Taalbi. Début octobre, Hough a évoqué son retour sur la piste de danse lors de l’événement de presse d’automne virtuel d’ABC. À l’époque, il a partagé que lui et Erbert travaillaient dur pour préparer leur tour sous les projecteurs. “Je suis très, très excité. Je suis encore plus excité de danser avec ma charmante petite amie, mon amour”, a-t-il déclaré. «Nous pouvons danser ensemble dans la salle de bal. Nous l’avons déjà planifié. Nous avons fait une petite séance hier. Nous nous sommes réveillés ce matin très endoloris, alors nous nous sommes dit: ‘Oh, d’accord, nous avons trois semaines à faire cela arrive.'”

Les fans de DWTS n’ont pas que les performances de Hough à espérer. Consultez la liste ci-dessous pour voir exactement ce que les célébrités vous réservent lundi soir.

Jeannie Mai et Brandon Armstrong

#TeamDreamOfJeannie ✨JAZZED✨ pour la toute première fois! Considérez nos attentes # 80sNight dépassées par @jeanniemai 🤩 #DWTS pic.twitter.com/McOUjcRc8h – Danse avec les stars #DWTS (@DancingABC) 13 octobre 2020

Jeannie Mai et Brendon Armstrong vont échanger leurs looks des années 80 contre des looks discrets pour accompagner leur propre routine de Rumba. Leur performance accompagnera une interprétation de “You Gotta Be” de Des’ree.

Nelly et Daniella Karagach

RT si vous allez danser jusqu’à la lumière du matin 🌅 @Nelly_Mo a laissé tous les soucis derrière avec cette Samba! 👏 #DWTS #TeamDaNelly # 80sNight pic.twitter.com/33KXrifBW1 – Danse avec les stars #DWTS (@DancingABC) 13 octobre 2020

Nelly et Daniella Karagach sont encore une autre paire qui fera la valse viennoise. Ils exécuteront leur routine sur l’air de “Humble & Kind” de Tim McGraw.

Nev Schulman et Jenna Johnson

#TeamBeNeevers a pris ce Quickstep et nous n’en avons jamais assez 🕺 Nous sommes de plus en plus impressionnés chaque semaine, @NevSchulman! #DWTS # 80sNight pic.twitter.com/m22Hgrq3lG – Danse avec les stars #DWTS (@DancingABC) 13 octobre 2020

Nev Schulman et Jenna Johnson prennent une page de la nuit des années 80 de la semaine dernière, alors que le duo exécutera une routine de jazz. Ils danseront sur “Good Vibrations” de Marky Mark and the Funky Bunch.

Chrishell Stause et Gleb Savchenko

Cheveux ☑️ Outfit ☑️ Moves ☑️ #TeamSellingIt a apporté TOUTES les bonnes choses pour # 80sNight! Façon de faire de ce soir une explosion, @ Chrishell7! #DWTS pic.twitter.com/cY3XrR47Uc – Danse avec les stars #DWTS (@DancingABC) 13 octobre 2020

La star de la vente de Sunset, Chrishell Stause, et son partenaire Gleb Savnchenko exécuteront une routine contemporaine lundi. Leur danse se déroulera sur le morceau “Stars” de Grace Potter & The Nocturnals.

