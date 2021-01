Des marques démodées aux mineurs d’or étincelants, attachez-vous à nos conseils de partage 2020 …

En ce qui concerne l’avenir, tenter de faire basculer les actions au bord d’une potentielle Troisième Guerre mondiale semble au mieux imprudent. Les marchés mondiaux ont été secoués ces derniers jours par l’escalade des tensions entre les États-Unis et l’Iran, le marché des matières premières étant en surmultiplication. Plus près de chez nous, le Brexit plane toujours sur les investisseurs comme une enclume oscillante, bien que la victoire électorale de Boris Johnson clarifie la situation.

Après avoir battu le marché l’année dernière, notre équipe de rédacteurs vous propose une collection d’agrafes de portefeuille et de plats à gauche pour booster vos coffres. Bonne chasse.

Simon anglais

Les banques Challenger ont jusqu’à présent flatté de tromper. Jusqu’à présent, le plus grand défi que la plupart d’entre eux ont présenté est aux investisseurs, tandis que la part de marché des grands acteurs reste largement intacte.

Mais j’aime OneSavings Bank, qui possède entre autres les marques Kent Reliance, Charter et Prestige. Le portefeuille de prêts est en forte croissance et les marges bénéficiaires sont élevées. La question à laquelle il est confronté porte sur la qualité du crédit; combien de ses prêts spécialisés vont faire défaut? Si vous pensez que l’économie britannique va s’améliorer cette année, ce n’est pas trop inquiétant. Il se négocie sur un faible ratio cours-bénéfice et l’action pourrait se réévaluer fortement d’ici peu.

Lucy Tobin

La Ville a donc estimé – pendant quelques secondes après les élections – que tout allait bien se passer. Mais soyons réalistes ici. Le Brexit est à peu près aussi organisé qu’un bol de spaghettis. Un type orange bonkers est en charge de la plus grande économie du monde; il est enfermé dans une guerre commerciale avec l’homme qui dirige le deuxième plus grand. Ensuite, il y a le risque d’une escalade des tensions en Iran et de parler d’une autre récession dans la zone euro.

Bref, je vais défensif et je soutiens l’or. Fresnillo, mineur du métal jaune (et son rival argenté) a connu quelques années torrides. Les actions ont chuté (parallèlement, sans surprise, aux niveaux de production). Les gestionnaires, cependant, affirment qu’ils doivent gérer les problèmes de forage.

Je suppose que cela, plus une économie britannique moribonde en 2020, pourrait voir les actions de Fresnillo aller pour l’or.

Alex Lawson

Oubliez le hug-gate – en voici un pour vous déplacer. Ted Baker a eu une année 2019 épouvantable marquée par des avertissements sur les bénéfices, le départ peu propice du fondateur Ray Kelvin et la découverte d’une erreur comptable de 25 millions de livres sterling. Mais la marque de mode excentrique n’est pas fondamentalement une entreprise imparfaite et s’est développée rapidement à l’international, ce qui signifie que ses ventes ne dépendent pas d’une High Street britannique florissante.

Un remaniement promis de ses gammes (certaines sont extrêmement coûteuses) peut prendre jusqu’en 2021 pour se concrétiser. Mais Ted était sur une courbe ascendante depuis si longtemps, l’opinion de la ville est qu’il y a beaucoup de coûts à réduire. Rachel Osborne, chef des finances très bien notée, actuellement PDG par intérim, agira probablement rapidement. La nomination d’un chef de la direction de poids lourd pourrait stimuler les actions, ou Kelvin pourrait même prendre l’entreprise privée.

Les stocks de détail ne sont pas exactement à la mode, ce n’est donc pas pour les timides.

Anthony Hilton

Perseus Mining est une action minière aurifère australienne, qui est si spéculative qu’elle vous fait pleurer. Cela dit, à environ 1,15 dollar australien (61 pence), il a eu une bonne course au cours des 12 derniers mois, et je pense qu’il pourrait faire de même cette fois.

Si vous pensez que l’économie mondiale se dirige vers un ralentissement important, alors l’or pourrait être une valeur refuge relativement sûre. Si l’or augmente, les actions des mines d’or augmentent également, même pour un minnow relatif (sa capitalisation boursière est de 714 millions de livres sterling) comme Perseus. Bien sûr, si l’or baisse, vous avez probablement perdu votre argent.

Jim Armitage

J’ai été un critique virulent de BT dans le passé, en partie parce que je pouvais voir comment son service client lamentable poussait les clients vers d’autres fournisseurs. Cependant, les perspectives de l’entreprise sont désormais meilleures que ce que le marché lui attribue. Ce sera une année où le nouveau chef Philip Jansen clarifiera trois des grandes inquiétudes des investisseurs à propos de cette action – à savoir la consultation de l’Ofcom sur l’avenir du haut débit, la vente aux enchères du spectre 5G et la domination de Huawei sur l’infrastructure 5G.

Le premier de ceux-ci est arrivé aujourd’hui et était globalement favorable à BT, lui permettant de tirer suffisamment de revenus de la fibre ultra-rapide pour investir dans un déploiement agressif à travers le pays. L’investissement requis nécessitera une réduction du dividende BT, mais la réduction de Vodafone ne semble pas lui faire beaucoup de mal, et il semble déjà intégré au cours de l’action BT. Quant à la 5G, le prix du spectre est un souci, mais le problème de Huawei l’est moins. Je m’attends à ce qu’une solution pragmatique prévaudra, les opérateurs de télécommunications disposant d’un délai décent pour réduire leur dépendance vis-à-vis du géant chinois. De toute évidence, le directeur financier de BT, Simon Lowth, est d’accord avec mon cas «taureau», car lui et sa femme ont acheté 425 000 actions juste avant Noël.

Michael Bow

Le recouvrement de créances est loin d’être une bonne industrie, mais je suis prêt à mettre mes réserves de côté et à choisir une entreprise en cours de conversion en papillon en un gestionnaire de fonds à faible capital.

Arrow a été une chenille lente, achetant des créances douteuses auprès de banques en utilisant de l’argent levé sur le marché obligataire et cherchant des clients pour les IOU. Cela a rendu les dettes élevées et les revenus imprévisibles. 2020 est l’année qui devrait changer. Arrow se lance dans la gestion de fonds, collectant des fonds auprès d’investisseurs institutionnels et facturant à son tour des frais de gestion annuels. Cela devrait augmenter les revenus et les rendre plus prévisibles. J’espère qu’un meilleur sentiment permettra à celui-ci de voler.

Joanna Bourke

Un récent voyage dans la succursale de Muswell Hill d’Everyman’s Muswell Hill m’a coûté 27,50 £. C’était pour deux billets pour le nouveau film Star Wars et des frais de réservation. Gorgée. Ce n’est pas une gâterie bon marché, mais Everyman, connu pour ses sièges de canapé, son vin et ses collations raffinées, est convaincu que la demande des consommateurs est suffisamment forte pour justifier sa période d’expansion la plus agressive de l’histoire. En 2020-2022, il prévoit d’ouvrir 15 agences supplémentaires, y compris son premier site international à Dublin cette année.

La société cotée à l’AIM devrait bénéficier d’une solide gamme de superproductions potentielles, comme le film de James Bond No Time to Die, qui sortira dans les mois à venir, et une nouvelle application dans laquelle elle a investi facilitera les réservations en ligne.

Jonathan Prynn

Le géant de l’énergie et propriétaire britannique du gaz Centrica a été l’un des pires performances du FTSE 100 l’an dernier, perdant ses actionnaires un peu plus de 26%. Le résultat décisif des élections a éliminé le risque politique et installé un Premier ministre pro-infrastructure à Downing Street. La recrudescence des tensions géopolitiques au Moyen-Orient pour la nouvelle année pourrait annoncer une hausse soutenue des prix de l’énergie qui pourrait alimenter les bénéfices de Centrica alors qu’elle est encore dans le jeu de l’exploration et de la production.

British Gas a connu une période torride ces dernières années, mais reste l’une des principales marques du Royaume-Uni et est bien placée pour en profiter si davantage de petits fournisseurs d’énergie ferment leurs portes. Le directeur général Iain Conn doit démissionner cette année et son remplaçant bénéficiera probablement de l’équivalent corporatif du «rebond du nouveau manager» du football.

Mark Shapland

Regardons les choses en face, cela s’annonce comme une année sombre. La situation géopolitique du monde est désastreuse et les attitudes à l’égard du commerce mondial sont devenues médiévales. L’optimisme des investisseurs au Royaume-Uni semble être basé sur notre économie nationale, ce qui est bizarre étant donné les données peu intéressantes sur la croissance du PIB et des salaires. Aux États-Unis, Donald Trump gâte un combat pré-électoral (l’Iran ressemble à l’adversaire), alors que ce pays entreprend le projet politique le plus risqué de son histoire moderne, le Brexit.

Avec peu de choix, le monde aura toujours besoin de pétrole, donc BP semble être un solide botté de dégagement. Le nouveau PDG Bernard Looney est un Irlandais et on dit dans la rue qu’il est un modernisateur sérieux. On espère qu’il est aussi impitoyable que les autres PDG irlandais Michael O’Leary de Ryanair et Clare Gilmartin de Trainline.