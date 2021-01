Topless et avec Jennifer Aniston inconnue Était-elle infidèle? | .

L’objectif des paparazzi montrait la célèbre actrice hollywoodienne, Jennifer Aniston, à l’une des occasions qui a attiré toute l’attention lorsqu’elle a été prise “topless” et avec un homme “inconnu”.

Jusque-là, on en savait peu sur les raisons qui auraient conduit à Jennifer Aniston et Justin Theroux de se séparer après la voix des opinions de ses partisans, le mariage entre eux paraissait froid.

Même, un supposé “grossesse», ce qu’elle a elle-même démenti dans un communiqué, mais ce sont ces images qui ont mis fin à ces rumeurs lorsqu’elle a été capturée très affectueuse avec un inconnu en Italie.

A cette époque, les caméras paparazzi l’ont capturée presque libre de tout vêtement en profitant de bains de soleil sur tout le corps et très fréquentée par un homme qu’elle étreignait, c’était le début des rumeurs qui pointaient vers la “crise” entre le couple composé d’Aniston et de Theroux.

Les vacances de l’histrionique ne seraient plus secrètes et tout le monde s’est interrogé sur l’identité de l’homme mystérieux avec lequel elle joue dans un moment affectueux dans une image.

L’ex de Brad Pitt “Il séjournait dans un complexe prestigieux à Ravello, en Italie … Il se préparait à sa participation au Festival du film de Giffoni”, selon les médias internationaux.

Ce qui a le plus attiré les yeux des paparazzi, c’est qu’à aucun moment elle n’a été séparée du sujet qui l’accompagnait et avec qui elle avait l’air «très affectueuse», ont-ils souligné.

Cela a été enregistré en 2016, les photographies montrent “Jen“prosterné sur un lit de camp et ne portant que la partie inférieure d’une tenue de plage.

Dans une autre des images, elle apparaît à côté de l’étranger en question, presque rien ne la couvrant, le sujet la serre dans ses bras et l’embrasse, ce qui a soulevé plusieurs soupçons sur qui elle était et le type de relation qu’ils auraient? Voir les images ici.

A cette époque, Aniston et Theroux étaient toujours mari et femme donc les photographies ont rapidement conduit à un “scandale” mettant en cause l’actrice établie de “Friends”, beaucoup se sont demandé si elle serait infidèle à Justin Theroux?

La star blonde californienne est toujours dans l’actualité, sa beauté incontestable et sa silhouette préservée monopolisent les projecteurs, l’une des figures qui, ajoutée à beaucoup de soin, a fait un pacte remarquable au fil du temps et tout cela le prouve.

En revanche, ce ne serait pas la seule occasion où l’histrionic est capturé topless, c’était en 2019 lorsque la star aujourd’hui âgée de 51 ans se réjouissait de donner des images s3xys aux caméras, cette fois, avec tout son consentement.

Aniston a fait la couverture du magazine Harper’s Bazar pour célébrer son 50e anniversaire, l’actuelle réalisatrice, productrice de films et femme d’affaires, a célébré sa beauté exceptionnelle avec une couverture où elle semblait seins nus.

La session avec laquelle il a également profité de l’occasion pour promouvoir son film “Murder Mystery” avec Adam Sandler.

L’ex-partenaire de Brad Pitt, John Mayer et Justin Theroux est célibataire depuis une bonne saison.Dans des entretiens passés, il a clairement exprimé sa position sur cette question.

Pour être honnête, je n’ai pas le temps. Les rencontres ne font pas partie de mes priorités », a-t-il déclaré.

C’était en 2020 passé lorsque la polémique a de nouveau saisi la vie de l’interprète de films tels que “Who * $% &! Are the Millers?”, “A Lying Wife”, “I want to kill my boss”, entre autres , Jennifer Aniston.

Après la rumeur selon laquelle la rencontre magique qu’il a eue avec Brad Pitt au début de l’année dernière, aurait ses résultats, cela s’est ajouté à quelques autres rencontres qui ont placé les deux dans une mer de soupçons sur un possible “retour”.

La prétendue romance qui aurait surgi entre eux les a de nouveau placés dans la majorité des titres, motivés par l’intérêt des adeptes du couple, cependant, tout est resté dans de simples spéculations.