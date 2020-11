W

orsque Jonathan Joseph est entré pour la première fois dans l’équipe d’Angleterre, nous connaissions tous son talent et il était très dans le moule de Jeremy Guscott.

JJ était un centre extérieur qui avait cette pause, cette vitesse et cette accélération, mais au cours des 18 derniers mois environ – en particulier lorsque Manu Tuilagi était en forme – il n’a pas été autant dans la conversation.

Mais il a 50 sélections en Angleterre, et vous ne les choisissez pas facilement, alors peut-être que c’est le moment pour JJ de se rétablir comme l’un des premiers noms d’Eddie Jones sur la feuille d’équipe.

C’est juste une question de savoir quel numéro est sur son dos. Samedi, il sera à nouveau sur l’aile et j’aime la façon dont il travaille avec les centres quand il est là-bas.

JJ a une compréhension du fonctionnement d’un 13, il peut donc l’utiliser à son avantage lorsqu’il joue à l’aile. Il sait où les trous apparaîtront et a la capacité de les exploiter.

L’Irlande sera un gros test pour Ollie Lawrence en particulier. Si vous pouviez choisir deux premiers matchs, alors l’Italie et la Géorgie sont bonnes pour vous détendre. Ce sera son véritable test d’acide.

Bundee Aki et Chris Farrell chercheront à le cibler et à le mettre sous pression et il en va de même pour Ross Byrne. Ils chercheront à le tester, en particulier dans ce canal.

Ils lui proposeront des options, feront venir James Lowe sur lui en sortant de son aile, et il aura beaucoup de travail à faire.

Ollie Lawrence fera face à un vrai test sur son deuxième départ en Angleterre à Twickenham

La bonne chose est que, même si Ollie n’est que trois matchs, il est également des mois et des semaines plus loin en termes d’entraînement et de développement.

Ce sera un test pour lui, mais quelque chose qu’il devrait attendre avec impatience. Il a juste besoin de continuer à faire ce qu’il a fait car c’est pourquoi il recommence.

