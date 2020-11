J

ack Willis a montré en Premiership cette saison qu’il n’est pas un flash dans la casserole.

Il a juste été si cohérent et les statistiques parlent d’elles-mêmes. Jack a été la tête et les épaules au-dessus de tout le monde en termes de chiffre d’affaires, mais la clé est qu’il l’a fait de manière cohérente. Il n’en a pas eu 10 dans un match, puis un dans un autre.

Ce n’était pas seulement cela, cependant – s’il y avait une sorte de grand moment ou de jeu, cela impliquait généralement Jack.

Je me souviens d’avoir couvert le dernier match de championnat de Wasps, quand il n’a pas vraiment joué. Jimmy Gopperth a trouvé l’homme du match et il a plaisanté dans son interview en disant: “Eh bien, je l’ai seulement parce que Jack ne joue pas!”

Cela vous raconte l’histoire de l’influence de Jack sur son club cette saison. C’est là que l’enthousiasme autour de lui vient et il s’agit maintenant de voir s’il peut transférer cela sur la scène internationale.

Il est difficile de lui demander d’essayer de déplacer Tom Curry ou Sam Underhill, mais je pense que le principal avantage de Jack sur ces deux gars, qui ont été phénoménaux en tant que couple, est son chacal sur le ballon.

Il est peut-être meilleur que Curry et Underhill à cela, alors vous envisagez peut-être trois, quatre ou cinq revirements supplémentaires par match.

D’une certaine manière, Jack pourrait être un peu un hybride de Curry et Underhill, car il a également une grande présence physique.

Donc, si vous ajoutez cela à sa capacité à voler des chiffres d’affaires, nous pourrions assister à quelque chose de spécial à Twickenham demain lors de l’ouverture de la Coupe des Nations d’automne en Angleterre.

En regardant l’équipe dans son ensemble, je pensais qu’Eddie Jones pourrait expérimenter un peu plus contre la Géorgie, mais lancer beaucoup de débutants dans l’équipe à la fois peut bien se passer ou se retourner contre eux.

Regardez Jack. Il a Maro Itoje et Billy Vunipola de chaque côté de lui. Il a aussi Joe Launchbury devant lui au deuxième rang. C’est une tonne d’expérience là-bas, donc il n’a pas à se soucier de trop d’autres choses, se concentre simplement sur son jeu.

Il en va de même avec Ollie Lawrence, qui fait son premier départ au centre. Il a Henry Slade d’un côté de lui et Jonathan Joseph de l’autre. Cela l’aidera à s’installer.

Le banc a l’air passionnant aussi. Joe Marchant et Max Malins devraient apporter cette exubérance juvénile.

Max est très excitant à regarder. Il peut contrôler un jeu mais il prend des risques – ceux calculés qui en valent la peine. Il peut être un briseur de jeu, quelqu’un qui ouvre des équipes.

Joe Marchant est le même. Il a soulevé beaucoup de sourcils lorsqu’il a quitté Harlequins pour aller en Nouvelle-Zélande pendant six mois, mais en fait, je pense que beaucoup de gens enviaient cette opportunité d’aller là-bas et d’étudier et de s’améliorer. Il est de retour maintenant et nous devrions voir les avantages de cela dans son jeu.

