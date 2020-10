La star de Little People, Big World, Tori Roloff, parle de l’expérience «douce-amère» du sevrage de sa fille Lilah Ray de l’allaitement après que la fillette de 10 mois ait «perdu tout intérêt pour les seins». Dans une interview avec PEOPLE jeudi, Tori a déclaré que la décision de sa fille de se sevrer était accompagnée de beaucoup d’émotions mitigées, comme elle l’a fait avec son fils Jackson, maintenant âgé de 3 ans, qu’elle partage également avec son mari Zach Roloff.

“Je parle juste pour moi. Je sais que tout le monde a une vision différente de l’allaitement et tout ça, mais, pour moi, c’est une chose douce-amère parce que, quand vous commencez à allaiter, vous avez construit une connexion tout ce temps avec votre enfant”, at-elle dit le magazine. “Ils dépendent de toi pour se nourrir, et tout ça. Et donc, c’est triste de … Oh, ils n’ont plus besoin de moi.”

Malgré ces sentiments, la mère de deux enfants a déclaré qu’elle voulait se concentrer sur les aspects positifs de la situation. “Vous êtes si fier qu’ils grandissent et avancent, et c’est une chose de moins dont ils ont besoin de moi”, a expliqué Tori. “Mais ensuite, vous récupérez un peu plus de liberté lorsque vous n’allaitez plus.” Pouvant être loin de ses enfants pendant plus de trois heures à la fois, la star de TLC a poursuivi: “Vous récupérez aussi un petit morceau de votre corps, parce que je veux dire, vous êtes enceinte de neuf, 10 mois, mais vous sachez que votre corps est entièrement donné à quelqu’un pendant, vous savez, un an à deux ans. “

En ce qui concerne l’ajout à la famille Roloff, Tori a déclaré qu’elle et Zach avaient été “bénis avec nos deux enfants”, qui, selon elle, sont tous les deux “assez froids et pas très d’entretien”, alors ils ne pensent pas à ajouter un troisième enfant. à la famille pour l’instant. “Je ne suis pas enceinte et je ne vais pas l’être de sitôt”, dit-elle en riant. Zach a ajouté: “Nous voulons tous les deux plus d’enfants. Nous verrons donc ce qui se passera à l’avenir.”

Tori a expliqué qu’elle était maman de deux enfants atteints de nanisme lors de l’épisode de mardi de Little People, Big World, révélant qu’elle était hypervigilante en ce qui concerne les problèmes de santé. «Élever deux enfants atteints de nanisme, vous avez toujours ce contexte de ce qui pourrait ne pas aller et je suis un peu plus hypersensible quand il s’agit de m’assurer que mes enfants reçoivent des soins médicaux appropriés», a-t-elle déclaré lors de l’émission de mardi. “Quand tu y jettes du nanisme, c’est comme si c’était de l’hydrocéphalie? Il y a tellement d’autres choses qui entrent en jeu.”