Tori Roloff a dû suivre son instinct de maman lors de l’épisode de mardi de Little People, Big World, lorsqu’elle a senti que quelque chose de plus qu’un simple insecte affectait bébé Lilah. La star de TLC a accueilli Lilah avec son mari Zachary en novembre 2019, donnant une petite soeur à son fils de 3 ans, Jackson, mais les jours de bébé ne sont pas que des câlins et des roucoulements, en particulier lorsqu’il s’agit d’avoir un enfant atteint de nanisme.

“Ces derniers jours, Lilah ne se sent pas bien”, a déclaré Tori dans l’épisode de mardi, “elle a beaucoup vomit et semble juste souffrir.” Alors que la belle-mère Amy Roloff venait regarder Jackson pendant que les deux se rendaient chez le médecin, Tori s’est effondrée en discutant de ses préoccupations concernant la santé de sa fille, “Elle a vomi trois fois hier … elle a quelque chose. … Avec elle, je ne la regarde pas et je dis qu’elle va bien. Il y a quelque chose là-dedans qui ne compte tout simplement pas pour moi. “

Zach et Tori sont plus préoccupés par la santé de Lilah à cause des problèmes de santé infantiles de Zach, qui sont courants chez les enfants atteints du genre de nanisme que lui et ses enfants ont tous. Zach se sentait plus calme face à la possibilité de complications, cependant, disant à la caméra: “J’ai dû faire face à beaucoup plus de problèmes médicaux en grandissant, et donc je pense que lorsque ces situations se présentent, je peux être plus calme à ce sujet et Tori n’a peut-être pas cette expérience. “

Tori admet qu’élever deux enfants atteints de nanisme l’a rendue hypervigilante. «Élever deux enfants atteints de nanisme, vous avez toujours ce contexte de ce qui pourrait ne pas aller et je suis un peu plus hypersensible quand il s’agit de m’assurer que mes enfants reçoivent des soins médicaux appropriés», a-t-elle expliqué. «Quand tu y jettes du nanisme, c’est comme si c’était de l’hydrocéphalie? Il y a tellement d’autres choses qui entrent en jeu.

Zach a souffert d’hydrocéphalie dans son enfance, ce qui “lorsque l’eau de votre cerveau n’est pas correctement drainée”, et peut causer de grandes inquiétudes en ce qui concerne la pression exercée sur le cerveau. Ce serait la plus grande peur de Tori, car elle a noté que sa petite fille «semble avoir mal». Mais bien qu’elle soit hypersensible à la santé de ses enfants, Tori était convaincue qu’elle avait raison de demander de l’aide immédiatement. «Il y a comme une chose dans la tête d’une maman où l’on s’inquiète tout le temps, mais il y a une différence entre s’inquiéter et savoir … comme si un bébé vomit trois fois par jour, ce n’est pas normal», dit-elle.

Au bureau du médecin, Tori a fait pression pour que le mucus de Lilah soit testé après qu’il ait été initialement considéré comme un bogue commun, ce qui s’est avéré être le bon choix lorsque les tests sont revenus positifs pour le RSV et la grippe A, qui devaient tous deux être traités. et surveillé de près, a déclaré le médecin.