La famille Roloff ne s’agrandit pas de sitôt. La star de Little People, Big World, Tori Roloff, a entendu qu’il y avait des rumeurs selon lesquelles elle et son mari Zach Roloff attendaient leur troisième enfant ensemble et les ont rapidement fermés. Le couple est déjà les parents de Lilah Ray, 11 mois, et de Jackson, fils de 3 ans. Lilah fêtera son premier anniversaire le 19 novembre.

“Je ne suis pas enceinte”, a écrit Roloff dans un message Instagram Story jeudi. “L’Internet atteint aujourd’hui. Ne croyez pas toutes les ordures que vous lisez sur Internet.” Elle a également ajouté dans un texte plus petit: «Ce doit être une journée de nouvelles lente. Ou je dois m’entraîner davantage. À la fin, Roloff a ajouté un emoji haussant les épaules.

Roloff, 29 ans, et Zach, 30 ans, ont déclaré par le passé qu’ils voulaient plus de deux enfants. «Nous avons des projets», a déclaré Zach Us Weekly en avril 2019. «Nous voulons une famille. J’adorerais quatre ou cinq enfants. Je veux un petit paquet. En ce moment, nous sommes juste en quelque sorte [like], si cela arrive, cela arrive. »Roloff a convenu, notant que c’était« juste au moment choisi par Dieu et à tout moment. Nous sommes prêts pour cela. “Depuis lors, Roloff a continué à exprimer son intérêt à faire grandir sa famille. Lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram en septembre, Roloff a déclaré qu’elle voudrait un autre enfant” un jour. [For sure]. Si Dieu le veut », note InTouch Weekly.

Cette semaine a été chargée pour Roloff. Dans le dernier épisode de Little People, Big World, Roloff était en larmes parce que Lilah avait un problème de santé. Lilah a commencé à vomir beaucoup et semblait avoir mal, alors elle a appelé sa belle-mère Amy Roloff pour regarder Jackson pendant que Lilah était pressée de voir un médecin. Roloff a déclaré qu’elle était hypervigilante au sujet de la santé de ses enfants parce qu’ils souffrent tous les deux de nanisme.

«Élever deux enfants atteints de nanisme, vous avez toujours ce contexte de ce qui pourrait être faux et je suis un peu plus hypersensible quand il s’agit de m’assurer que mes enfants reçoivent des soins médicaux appropriés», a déclaré Roloff. “Quand tu y jettes du nanisme, c’est comme si c’était de l’hydrocéphalie? Il y a tellement d’autres choses qui entrent en jeu.” Heureusement, le médecin a déclaré que Lilah souffrait d’un insecte commun et le médecin lui a conseillé de continuer à surveiller de près la santé de Lilah.

Jeudi, Roloff a déclaré à PEOPLE qu’elle n’allaitait plus Lilah. “Je parle juste pour moi. Je sais que tout le monde a une vision différente de l’allaitement et tout ça, mais, pour moi, c’est une chose douce-amère parce que, lorsque vous commencez à allaiter, vous avez construit une connexion tout ce temps avec votre enfant”, La star de TLC a expliqué. “Ils dépendent de toi pour se nourrir, et tout ça. Et donc, c’est triste de … Oh, ils n’ont plus besoin de moi.”