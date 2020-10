Tori Spelling compte ses étoiles chanceuses après avoir déclaré qu’elle et ses enfants avaient été témoins d’une fusillade dans un hôtel. La star de Beverly Hills, 90210 s’est rendue sur Twitter jeudi matin et a écrit qu’elle, ses enfants et “d’autres” étaient “indemnes” après avoir vu “un homme avec une mitrailleuse qui a alors commencé à tirer”. Elle a dit que “tous” sont en sécurité et a remercié le personnel de l’hôtel. On ne sait pas où l’incident a eu lieu.

WSB-TV 2 rapporte que des dizaines d’officiers ont répondu aux informations faisant état d’un homme apparemment ivre tirant à plusieurs reprises des balles dans un hôtel du centre d’Atlanta mercredi soir, bien que l’on ne sache pas si c’est là que Spelling, 47 ans, se trouvait. On ne sait pas non plus si ses cinq enfants étaient présents. Le média rapporte que l’homme a été arrêté et que personne n’a été blessé.

Vous savez que les anges vous regardent lorsque vous êtes au mauvais endroit au mauvais moment et que vous, les enfants et les autres autour de vous êtes indemnes par la suite. Jamais de ma vie je n’aurais pensé voir un homme avec une mitrailleuse qui a ensuite commencé à tirer. Tous sont en sécurité et nous remercions le personnel de l’hôtel. #reconnaissant – Tori Spelling (@torispelling) 8 octobre 2020

L’Atlanta Journal-Constitution rapporte que les enquêteurs ont appris que les coups de feu avaient été tirés sur le véhicule d’un officier de police hors service du Metropolitan State College d’Atlanta travaillant un travail supplémentaire, selon le porte-parole de la police d’Atlanta, l’agent Steve Avery. Un invité au troisième étage a déclaré à Channel 2 que l’homme “court dans l’hôtel, prend son arme, il vient, commence à tirer et rentre dans l’hôtel. Je suis juste tombé par terre et je me suis esquivé”.

L’orthographe est la mère des filles Stella, 12 ans, et Hattie, 8 ans, ainsi que des fils Liam, 13 ans, Finn, 8 ans, et Beau, 3 ans, avec son mari Dean McDermott. En août, Spelling et ses enfants ont parcouru la côte sud de la Californie de Los Angeles à Santa Barbara pendant quelques jours, où ils sont restés à l’hôtel et ont passé du temps ensemble sur la plage au milieu de la pandémie. Elle a remercié l’hôtel pour “une expérience vraiment magique” et a noté que “tout le monde est super sûr et hygiénique”.

L’orthographe a apparemment été au milieu de problèmes financiers récemment, avec des rapports faisant surface en juillet selon lesquels de l’argent a été saisi de son compte bancaire après qu’elle ait refusé de rembourser ses dettes envers American Express. Un bref d’exécution a été ordonné par le tribunal en mars et exécuté par le département des shérifs du comté de Los Angeles en avril, selon des documents judiciaires. Avant la décision, la dette de Spelling envers la société de cartes de crédit a grimpé à 88 731,25 $.

American Express avait initialement intenté une action en justice contre Spelling en octobre 2016. Un jugement par défaut contre elle a été rendu en mars 2017, lui ordonnant de rembourser le montant qu’elle devait. Une deuxième affaire a été ouverte en 2016 contre elle et McDermott dans laquelle le couple devait plus de 226000 $ à Citi National Bank et est en cours.