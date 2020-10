Tori Spelling revient sur son long voyage pour accepter son apparence après avoir été «mangée vivante» pendant ses premiers jours sous les projecteurs à Beverly Hills, 90210. L’actrice, 47 ans, a partagé une série de photos sur Instagram lundi montrant son visage aujourd’hui, ainsi que pendant ses jours dans l’émission iconique pour adolescents et en posant pour Rolling Stone après son rôle dans Scream 2.

Spelling a révélé que tandis que son père, le célèbre producteur Aaron Spelling, lui disait toujours que les yeux étaient la fenêtre de l’âme, elle avait l’habitude de «détester» ses propres yeux. «Quand j’ai commencé le 90210 à 16 ans, j’avais une faible confiance en moi», a-t-elle révélé. «Ensuite, les trolls d’Internet (oui, nous les avions aussi à l’époque!) M’ont appelé grenouille et insecte. Étant placée «sous un microscope» en tant que jeune fille, l’actrice se souvient des années passées à supplier les maquilleurs sur le plateau d’essayer de faire paraître ses yeux plus petits. «Je pleurerais à cause de mon apparence dans la chaise de maquillage», a-t-elle écrit.

Ce n’est qu’après Scream 2, lorsqu’elle a fait la couverture de Rolling Stone avec une reconstitution de la scène de la douche de Psycho, que Spelling a commencé à apprécier ses caractéristiques uniques. «Mes yeux ont fait cette photo», a-t-elle noté. “Ils ont montré l’émotion que je ressentais dans mon âme sur cette image.”

Les yeux n’étaient pas la seule insécurité de la star de Troop Beverly Hills. “Beaucoup de gens me demandent pourquoi je ne montre qu’un côté de mon visage. Certains écrivent des choses blessantes”, a-t-elle poursuivi. “Oui, c’est un choix. Mon choix. Parce qu’une jeune fille excitée innocente et vulnérable a montré tout son visage à 16 ans et a été dévorée vivante.” La cyberintimidation la suivant presque tout au long de sa carrière, Spelling a déclaré qu’elle avait fait le choix de ne pas regarder directement pendant les photos en raison “d’années de commentaires blessants que je ne veux même pas partager pour leur donner de l’énergie. Bien pire qu’un bug ou une grenouille. yeux.”

Elle a exhorté ses abonnés à se rappeler que la prochaine fois qu’ils iront commenter l’apparence de quelqu’un, “vous ne les connaissez pas. Ils ne vous connaissent pas. Mais leur âme se souviendra de ce commentaire méchant. Il sera imprimé sur eux. Nos souvenirs ne peuvent pas se souvenir de la douleur physique, mais nous nous souvenons de la douleur émotionnelle, verbale et écrite. ” Cela étant dit, Spelling a révélé qu’elle avait fini de se cacher des intimidateurs et était prête à embrasser son visage. “Me voici. Tout de suite”, conclut-elle. «J’adore mes yeux maintenant. Ils me rendent unique.