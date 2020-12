Cole DeBoer a conquis Instagram avec sa publication le jour de Noël en retirant le look de pyjama torse nu tout en montrant la bosse de bébé de Chelsea Houska. Les Teen Mom 2 stars arboraient des pyjamas assortis rouge et blanc décorés de bois de renne. «Joyeux Noël des DeBoers! J’adore cette famille pleine de chaos plus que tout au monde », a commencé sa légende. «J’ai hâte que notre nouvel ajout rejoigne la folie.» Il a même plaisanté à la fin en disant que sa chemise de pyjama ne venait pas avec une chemise.

Houska, qui a révélé en août que les deux allaient accueillir une autre fille dans la famille, devrait accoucher tôt en 2021. Ce sera ses quatrième enfants et troisième avec DeBoer. Elle partage sa fille de 10 ans, Aubree, avec son ex Adam Lind. Deboer et Houska ont un fils de trois ans, Watson, et une fille d’un an, Layne.

Le natif du Dakota du Sud a fait le point sur la grossesse à ses fans le 8 décembre. «Tout ce que j’achète, je me dis:« Oh mon Dieu, et si c’était vraiment la dernière fois que j’achetais de tout petits articles pour nouveau-nés », a-t-elle écrit. Pour cette raison, elle a dit qu’elle s’était imprégnée de toutes les petites choses pendant cette grossesse. Elle a posté au moins un selfie sur Instagram montrant son ventre rond depuis l’annonce de la nouvelle passionnante, donnant à ses abonnés un petit aperçu de son voyage vers le bébé n ° 4.

En plus d’accueillir un nouveau visage dans la famille, d’autres grands changements se produiront dans la maison DeBoer. C’est parce que Houska a fait l’annonce surprise en novembre que sa course de 10 saisons dans la série MTV allait se terminer. Elle a noté que Teen Mom 2 est une «grande partie» de sa vie au cours des 11 ans depuis la diffusion de la saison originale. «Notre prochain chapitre de la vie se concentrera sur le développement de notre marque et sur le passage au niveau supérieur avec de nouvelles initiatives et l’expansion des entreprises familiales», a écrit Houska sur Instagram. Le réseau n’a pas tardé à marquer son remplaçant, un ancien membre de la distribution de Teen Mom: Young + Pregnant, Ashley Jones.

Teen Mom 2 est diffusé sur MTV les mardis à 20 h HE. La finale de la saison marquera le dernier épisode de Houska.