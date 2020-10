Tory Lanez vient de recevoir l’ordre de rester loin de Megan Thee étalon après une audience pour son accusation d’agression criminelle.

Tory a comparu par téléphone pour l’audience de mardi devant le tribunal du comté de LA pour ce qui était censé être sa mise en accusation … mais son avocat, Shawn Holley, a demandé une prorogation. Il a été accordé et il n’a donc pas plaidé. Le juge, cependant, a émis une ordonnance de protection contre Tory … et maintenant il doit rester à au moins 100 mètres de MTS et ne pas la contacter.

Sa caution a été fixée à 190k $ … qu’il publiera via un esclave présent à l’audience. L’audience a lieu le même jour que MTS a écrit un éditorial pour le New York Times sur les raisons pour lesquelles elle parle pour les femmes noires, affirmant qu’elle n’a pas peur des critiques et affirmant catégoriquement que dire “protéger les femmes noires” ne devrait PAS être un sujet controversé.

Elle a également abordé l’affaire Tory Lanez en disant: «J’ai récemment été victime d’un acte de violence commis par un homme. Après une fête, j’ai été abattu deux fois alors que je m’éloignais de lui. Nous n’étions pas en couple. En vérité, je a été choqué que je me retrouve à cet endroit. “

Meg a ajouté, “Mon silence initial sur ce qui s’est passé était par peur pour moi et mes amis. Même en tant que victime, j’ai été accueilli avec scepticisme et jugement. La façon dont les gens ont publiquement remis en question et débattu si j’avais joué un rôle dans ma propre agression prouve que mes craintes de discuter de ce qui s’est passé étaient malheureusement justifiées. “

Comme nous l’avons signalé … Le bureau du procureur du comté de LA l’a giflé avec 1 chef d’agression avec une arme à feu semi-automatique et 1 chef de port d’une arme à feu chargée et non enregistrée dans un véhicule. Le DA allègue également Tory infligé de graves blessures corporelles sur Megan.

S’il est reconnu coupable, le rappeur / chanteur encourt jusqu’à 22 ans et 8 mois de prison.

tory s’est défendu publiquement la semaine dernière et a déclaré qu’il méritait sa journée au tribunal. Comme nous vous l’avons dit … le rappeur a rompu son silence vendredi matin et a rappelé aux fans que “l’accusation n’est pas une condamnation”.