Tory Lanez a été inculpé dans le cadre de la fusillade impliquant Megan Thee étalon … quelques semaines à peine après que le chanteur a sorti un album affirmant son innocence.

Le bureau du procureur du comté de LA l’a frappé d’un chef d’accusation pour agression avec une arme à feu semi-automatique – utilisation personnelle d’une arme à feu – et transport d’une arme à feu chargée et non enregistrée dans un véhicule.

Comme nous l’avons signalé … les procureurs avaient déclaré qu’ils étaient ressassant une accusation d’agression criminelle avec une arme à feu contre Tory après que Megan eut déclaré avoir été abattue en juillet. Rappelez-vous … Tory avait été arrêté mais seulement accusé de possession d’une arme à feu. Mais, les procureurs pointent maintenant explicitement du doigt Tory comme l’homme qui a appuyé sur la gâchette … laissant Meg avec un horrible blessure au pied.

Il a fallu un certain temps à Meg avant qu’elle ne devienne publique et a accusé Tory par son nom comme la personne qui lui a tiré dessus. Elle n’a pas mâché ses mots en disant … “Oui, ce connard Tory m’a tiré dessus. Vous m’avez tiré dessus, et vous avez fait mentir votre publiciste et votre peuple sur ces blogs et merde, arrête de mentir!”

Comme nous l’avons signalé, des sources liées à Tory disent qu’il y avait des circonstances atténuantes – et sur la base de ce que nous savons … nous pensons que Tory va dire que c’était une fusillade accidentelle. Megan n’a pas aidé le procureur après avoir déclaré dans sa légende de blessure au pied – qui a depuis été supprimée – qu’elle était de retour au SUV lorsqu’elle a reçu une balle dans le talon.

Vous vous souviendrez … la vidéo de l’incident montrée les flics s’arrêtent le SUV dans les collines d’Hollywood – avec Tory couché face contre terre sur le trottoir et Megan sur la pointe des pieds avec précaution … laissant des traces de pas sanglantes à chaque pas douloureux.

Nous avons cassé l’histoire … Les blessures de Megan aux pieds étaient si graves qu’elle a dû entrer dans le salle d’opération pour retirer des balles ou des fragments de balle.