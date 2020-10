dernières nouvelles

Tory Lanez se défend publiquement à la suite de son accusation d’agression criminelle dans le Megan Thee étalon tir … faisant valoir qu’il mérite sa journée au tribunal.

Le rappeur a rompu son silence vendredi matin après que le bureau du procureur du comté de LA l’ait inculpé jeudi d’un chef d’agression avec une arme à feu semi-automatique et d’un chef de port d’une arme à feu chargée et non enregistrée dans un véhicule.

Tory répond en rappelant aux fans que «l’accusation n’est pas une condamnation». Il a également publié des émojis pour dire “le temps nous le dira” … et la “vérité viendra à la lumière”.

Comme nous l’avons rapporté … Le procureur a également allégué que les conservateurs infligé de graves blessures corporelles, et s’il est reconnu coupable, le rappeur / chanteur risque jusqu’à 22 ans et 8 mois de prison.

Les accusations sont survenues dans la foulée de Tory qui a sorti un album sur lequel il revendique son innocence dans plusieurs chansons.

Les procureurs avaient été ressassant une accusation d’agression criminelle avec une arme à feu contre Tory après que Megan eut déclaré avoir été abattue en juillet.

Auparavant, il ne faisait que été arrêté pour possession des flics d’armes à feu trouvés dans le SUV la nuit de la fusillade.

Avec les nouvelles accusations … les procureurs pointent directement du doigt Tory alors que l’homme qui a appuyé sur la gâchette … laissant Meg avec un horrible blessure au pied.

Meg n’est pas sortie tout de suite pour le pointer du doigt mais l’a finalement fait en le nommant comme la personne qui lui a tiré dessus. Elle n’était pas non plus vague du tout en disant … “Oui, ce connard de Tory m’a tiré dessus. Vous m’avez tiré dessus, et vous avez fait mentir votre publiciste et votre peuple sur ces blogs, arrêtez de mentir! “