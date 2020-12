T

oto Wolff a admis que c’était une «f *** up colossale» qui a nié à George Russell sa première victoire en Grand Prix à Sakhir, mais a fait l’éloge du remplaçant de Mercedes en insistant sur le fait qu’une «nouvelle étoile est née».

Le joueur de 22 ans a dirigé les deux séances d’essais vendredi et a ensuite été piqué en pole position par son coéquipier Valtteri Bottas, mais il cherchait sur la bonne voie pour une première victoire en course à Sakhir dimanche alors qu’il dépassait le Finlandais au premier virage et ouvrait une avance de cinq secondes alors que Mercedes contrôlait la course avant de commettre une erreur coûteuse.

Après que les deux pilotes aient été appelés aux stands pendant une période de voiture de sécurité, une erreur radio a conduit à l’installation de mauvais pneus sur la voiture de Russell et il a exigé un deuxième arrêt dans le tour suivant, le ramenant à la cinquième place.

Le Britannique a récupéré pour dépasser Bottas, Lance Stroll et Esteban Ocon, mais a subi une crevaison angoissante alors qu’il chassait le vainqueur de la course Sergio Perez.

Alors que le directeur de l’équipe Mercedes, Wolff, déplorait ce problème technique après une course dramatique, il était évidemment impressionné par la performance de Russell en W11.

“Bien sûr, c’était très émouvant parce que si vous êtes dans votre première course dans une Mercedes et que vous auriez dû la gagner, en fait, en conduisant une course monumentale, alors vous ne pouvez pas dire grand-chose”, a-t-il déclaré. site officiel.

«Mais ce ne sera pas sa dernière tentative de gagner une course; ce n’est que le début d’un conte de fées qui n’a pas fonctionné aujourd’hui, et je dirais qu’une nouvelle star est née. “