Ivan Cavaleiro a sauvé un point précieux pour un impressionnant Fulham mercredi alors qu’ils venaient de l’arrière pour faire match nul 1-1 à Tottenham en Premier League.

Fulham a commencé brillamment avec de longues périodes de possession, mais ce sont les Spurs qui ont pris la tête à la 25e minute.

Un long ballon de Pierre-Emile Hojbjerg a trouvé Sergio Reguilon sur la gauche et il a inscrit un centre parfaitement pondéré dans lequel Harry Kane a plongé pour marquer son 11e but en championnat de la saison.

L’équipe de Scott Parker a repris la seconde mi-temps comme elle avait commencé la première, en appuyant et en gardant la main sur le ballon.

Ils ont fait leur percée à la 74e minute lorsque Cavaleiro est monté le plus haut pour se diriger vers un centre d’Ademola Lookman.

Les Spurs, paraissant fatigués et à court d’idées, n’ont pas réussi à reprendre la tête et le nul les a laissés sixième du classement, à six points du sommet.

Fulham est resté dans les trois derniers mais n’est qu’à deux points de la zone de sécurité.

Actualités Tottenham vs Fulham

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1610576637

Hojbjerg fait face aux caméras et il est absolument abattu. Il est clair que les Spurs savent à quel point cela représentait une chance de se mêler à la course au titre, mais ils sont maintenant à six points de Manchester United.

Tout peut arriver cette saison, mais les Spurs ne peuvent pas continuer à jeter des points tardivement.

1610575600

À plein temps! Tottenham 1-1 Fulham

All square au nord de Londres – un résultat juste après une grande bataille.

1610575572

94 minutes: Areola réclame une croix, et ça devrait être ça …

1610575298

Hors jeu!

Les Spurs pensent qu’ils ont marqué un vainqueur alors que Son est derrière et réduit pour que Reguilon termine, mais le drapeau monte – Son était hors-jeu!

1610575243

88 minutes: Reguilon prend du retard et trompe tout le monde avec une croix coupée intelligente – mais il n’y a personne sur la même longueur d’onde.

1610575213

86 minutes: Fulham veut la victoire ici – ils y vont tout autant que les Spurs, ce qui est probablement la bonne approche.

1610575090

85 minutes: Une autre chance pour Son, et un autre raté alors qu’il arrache une tête et la met bien large.

1610574781

80 minutes: Kane remporte un corner – Tosin n’est pas content car il voulait un coup de pied de but.

Pendant ce temps, Ndombele cède la place à Carlos Vinicius, qui a réussi un triplé à Marine ce week-end.

1610574648

Fulham a détenu 62% de la possession au cours des cinq dernières minutes. Les Spurs s’y opposent…