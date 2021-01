Tottenham est à un match après avoir mis fin à une sécheresse de 13 ans alors qu’ils réservaient leur place dans la finale de la Coupe Carabao avec une victoire 2-0 sur Brentford.

Le record exceptionnel de Jose Mourinho en Coupe de la Ligue se poursuit alors qu’il a atteint sa cinquième finale et, ce qui est prometteur pour les Spurs, il a remporté ses quatre précédents.

Le but de Moussa Sissoko en première mi-temps et une frappe de Son Heung-min après la pause ont fait le travail alors que les Spurs ont mis fin à une série de trois défaites successives en demi-finale nationale.

Mourinho a été amené dans le club pour livrer l’argenterie et il attendra maintenant avec impatience de voir le résultat de la deuxième demi-finale de mercredi entre Manchester City et Manchester United – les deux équipes que les Spurs ont battues cette saison.

Brentford avait battu quatre équipes de Premier League pour atteindre leur première demi-finale majeure et les choses auraient pu être différentes si l’égalisation d’Ivan Toney n’avait pas été exclue pour un hors-jeu marginal alors qu’ils terminaient la nuit avec 10 hommes après le carton rouge de Josh Da Silva.

Mises à jour en direct

Jose Mourinho vient de dire qu’il pense que Brentford sera de retour à Tottenham en tant qu’équipe de Premier League la saison prochaine.

1609884151

Et voici Moussa Sissoko, parlant à Sky Sports …

“Nous avons joué un grand match contre une grande équipe mais nous méritions de gagner. Maintenant, nous allons aller à Wembley et jouer soit à Manchester United, soit à Manchester City.

«Nous serons prêts, peu importe qui nous allons jouer, soyons prêts pour ce match et espérons que nous pourrons gagner le trophée.

“C’était bien de marquer un but tôt. Je pense que nous avons contrôlé le match et nous avons marqué le deuxième but en seconde période et nous l’avons mérité. Tous les fans seront heureux, maintenant soyons prêts pour le prochain match dimanche.”

1609883640

Moussa Sissoko vient de décrocher son prix d’homme du match et on lui demande s’il connaît les “ Spurs are on their way to Wembley ” de Chaz et Dave, qui joue au-dessus de l’AP.

Curieusement, il ne l’a pas fait.

1609882937

Thomas Frank va également et a un long échange avec Hojbjerg, qu’il a entraîné dans les équipes de jeunes de l’équipe nationale danoise. La paire est tout sourire.

1609882808

Quelques mots sérieux, mais apparemment agréables, échangés entre Thomas Frank et Jose Mourinho à plein temps.

Le Portugais était absolument furieux contre ce tacle de Dasilva sur Hojbjerg.

1609882738

TEMPS PLEIN | Tottenham 2-0 Brentford |

Les Spurs sont en route pour Wembley!

1609882438

90 + 1 minutes: Nous jouons cinq minutes de temps supplémentaire…

1609882174

85 minutes: Cela empire à chaque fois que vous le voyez. Hojbjerg a des marques de crampons et des traces de sang sur sa jambe et quand il se lève finalement, il est absolument furieux, bien que Dasilva soit déjà partie.

Il faut son coéquipier international danois Henrik Dalsgaard pour le calmer, et il est finalement remplacé de toute façon, avec Tanganga envoyé.

1609882099

Carte rouge! | Tottenham 2-0 Brentford | Josh Dasilva 84 ‘

83 minutes: Maintenant, Brentford va-t-il passer à dix hommes? Il entre sur Hojbjerg et en temps réel semble gagner le ballon, mais après que le jeu continue pendant une bonne minute, Mike Dean est convoqué pour jeter un œil à l’écran de la ligne de touche.

On dirait que le milieu de terrain tente de couper à l’intérieur mais attrape Hojbjerg haut sur le tibia avec son autre pied.

1609881873

81 minutes: Marcus Forss est également dans l’action à la place de Bryan Mbuemo, mais jusqu’à présent, cela ressemblait à l’équipe locale qui est plus susceptible d’ajouter au score.