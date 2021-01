T

ottenham a mis sur glace des négociations contractuelles non urgentes, y compris des négociations avec Heung-min Son, tandis que les perspectives financières à long terme du club restent incertaines.

Les revenus des Spurs ont été décimés par la pandémie et le manager Jose Mourinho a suggéré le mois dernier qu’il était impossible pour les clubs d’attacher des joueurs vedettes dans l’incertitude persistante.

Mourinho a déclaré que Son, qui a encore deux ans et demi sur son contrat, aimerait passer le reste de sa carrière aux Spurs, mais le club n’est pas pressé de conclure un nouvel accord lucratif avec les 28 ans. vieux et espèrent terminer les pourparlers lorsque leur situation financière sera plus sûre.

Le partenariat remarquable de Son avec Harry Kane est en passe de battre les records de Premier League cette saison et les Spurs sont également conscients que le moment n’est pas propice pour discuter d’un accord amélioré avec le capitaine anglais – qui a encore trois ans et demi à courir. – étant donné que leurs revenus sont nettement en baisse par rapport à la même période l’an dernier.

en relation

Serge Aurier et Erik Lamela ont également un an et demi sur leurs accords et les Spurs devront bientôt décider de l’avenir du trio, même si leur feuille de route pour le retour à la rentabilité reste floue.

Le blanchissage continu des partisans a eu des conséquences désastreuses pour les Spurs, qui ont enregistré une perte de 63,9 millions de livres sterling pour le dernier exercice, après avoir enregistré un bénéfice de 68,6 millions de livres sterling au cours des 12 mois précédents.

La violation de Covid-19 du trio de Tottenham était “ une surprise négative ” – Jose Mourinho

Le président Daniel Levy a déclaré que la pandémie “n’aurait pas pu arriver à un pire moment” pour le club après l’achèvement de son stade de 1,2 milliard de livres sterling et a mis en garde contre des “pertes irrécupérables” allant jusqu’à 150 millions de livres sterling si les terrains restent fermés aux fans pour le reste. de la saison.

Si la situation reste inchangée jusqu’à la fin de la campagne, les Spurs auront disputé plus de matches dans leur nouveau stade sans supporters ou avec une foule considérablement réduite qu’à pleine capacité.

Interrogé sur le contrat de Son le mois dernier, Mourinho a déclaré: “Comment pouvez-vous signer un nouveau contrat avec un joueur? Vous ne savez pas ce qui va se passer la saison prochaine.

en relation

“Vous ne savez pas si vous pouvez offrir au joueur un meilleur contrat que celui qu’il a maintenant. C’est un moment très étrange. Je fais juste confiance à Sonny et Daniel Levy.

«Je sais que les deux veulent qu’il reste, si possible, à vie, si possible jusqu’à la fin de sa carrière.

«Je vois Sonny signer un nouveau contrat ici, mais… je n’insiste pas pour que quelque chose se passe maintenant parce que ce n’est probablement pas le bon moment.