Des buts de chaque côté de la mi-temps de Moussa Sissoko et Heung-min Son ont réservé la place des Spurs dans une première finale nationale depuis 2015 aux dépens du club de championnat, qui avait expulsé Josh DaSilva en seconde période au stade Tottenham Hotspur.

Si les Spurs battent Manchester City ou Man United à Wembley, ils mettront fin à une attente de 13 ans pour un trophée et Mourinho remportera la Coupe de la Ligue pour la cinquième fois, faisant de lui le manager le plus titré de l’histoire de la compétition.

Son prédécesseur aux Spurs, Mauricio Pochettino, n’a jamais apprécié la Coupe de la Ligue, tandis que Liverpool de Jurgen Klopp a également donné la priorité à la Ligue des champions et à la Premier League.

Mais Mourinho a insisté sur le fait que les meilleurs clubs de Premier League veulent remporter la compétition, Manchester City (cinq fois), Chelsea et United étant les seuls vainqueurs depuis Swansea en 2013.

“Si vous voyez les gagnants, vous réalisez que les grands clubs veulent gagner”, a-t-il déclaré.

“Qui a été le dernier vainqueur en dehors du top six normal? Swansea? Je me souviens que Man City a remporté beaucoup de fois, Chelsea a remporté beaucoup de fois, je me souviens que United a gagné plusieurs fois.

“Je me souviens de Liverpool en finale, Arsenal. Les grands clubs s’en soucient. La finale en dit long. Tottenham contre Manchester City ou Tottenham contre Manchester United.”

La Coupe de la Ligue était le premier trophée de Mourinho dans le football anglais avec Chelsea en 2005 et il a continué à la remporter deux fois de plus avec les Blues sur deux périodes, ainsi qu’une fois avec United.

Interrogé sur le secret de son succès dans la compétition, il a déclaré: “Il n’y a pas de secret. Je suis venu en Angleterre en 2004 et je me souviens qu’à cette époque, j’ai dû apprendre le sens des coupes ici et je l’ai toujours pris au sérieux.

“S’il y a un secret, c’est de le prendre au sérieux. Pour respecter ce qu’est le football anglais, ce que sont les clubs anglais, quelles sont les divisions inférieures anglaises, et essayez de ne pas être surpris dans aucun des jeux de moindre qualité, et quand vous avez aimé nous avons eu cette saison un match contre Chelsea pour devenir sérieux et ambitieux.

“A part ça, il n’y a pas d’autre secret.

“Ce que je ressens dans l’équipe, c’est exactement ce désir. Je ne dis pas la mentalité gagnante, je ne dis pas que nous sommes ceci ou cela. Je dis juste que nous sommes des gens honnêtes.

“Les gars depuis le premier match contre Chelsea, puis Stoke, et maintenant les gars ont pris cela au sérieux. Et c’est ce que j’espère faire dimanche à Crosby contre Marine. [in the FA Cup third-round]. Essayez d’être sérieux, respectez les adversaires et essayez de progresser. “

Les Spurs devront attendre plus de trois mois pour la finale après que l’EFL ait retardé la pièce maîtresse de Wembley de février au 25 avril – dans l’espoir que les supporters pourront y assister.

“Je le soutiens parce que c’est une situation spéciale”, a déclaré Mourinho à propos de la décision. “Si la finale est début février, le pays est en lock-out, pas de supporters dans le stade, pas même les supporters pour sortir dans la rue pour fêter la victoire de son équipe.

“Je soutiens totalement le 25 avril, donne-nous un peu de temps, j’espère que nous prions pour cela, j’espère que le monde change et s’améliore un peu et je n’attends pas trop, je ne prie pas pour un Wembley complet mais peut-être que nous pouvons avoir un certains supporters à Wembley. Je les soutiens pleinement, c’est un moment spécial, je préfère qu’il se joue fin avril. “