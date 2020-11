Les analyses de cette semaine se sont révélées peu concluantes et il y a de l’optimisme que la blessure n’est pas aussi grave qu’on le craignait au départ, bien que Mourinho soit sur le point de fournir une mise à jour lors d’une conférence de presse aujourd’hui, les Spurs se préparant toujours pour une période significative sans le demi-centre.

Japhet Tanganga, qui n’a joué qu’une seule fois cette saison en raison d’une blessure, est en lice pour la visite du côté bulgare de Ludogorets mais Joe Rodon, qui a remplacé Alderweireld contre City, n’est pas éligible en Europe.

Après la victoire historique 2-0 contre City, Mourinho a affirmé que Harry Kane redéfinissait le rôle de l’avant-centre après sa neuvième passe décisive en Premier League cette saison, le capitaine anglais visant sûrement le record de la compétition de 20 – partagé par Thierry Henry et Kevin. de Bruyne.

Kane dit que son rôle plus profond sous Mourinho n’est pas nouveau et pense qu’il atteint son apogée en tant que joueur.

“Il y a eu un peu plus d’emphase sur moi pour descendre plus profondément, mais cela fait juste partie de mon jeu”, a-t-il déclaré.

“J’ai toujours voulu défendre, j’ai toujours voulu lâcher profondément et attraper le ballon. Parfois, en tant que numéro neuf, vous pouvez vous perdre un peu dans les matchs, vous pouvez vous isoler à l’avant, alors je suppose que c’est mon jeu. évoluer un peu aussi, apprendre à s’impliquer quand on est face à des équipes qui plongent profondément, des choses comme ça.

“Le plus gros pour moi, c’est que j’ai toujours eu un cerveau de football, je comprends très bien le jeu et c’est ce que les gens commencent à voir. Je suis juste à cet âge de ma carrière où j’atteins mon apogée et Je me sens bien.”

Les Spurs continuent de finaliser un nouveau contrat pour Heung-min Son, avec optimisme, le Sud-Coréen conclura un accord à long terme pour le mettre en ligne avec les plus hauts revenus du club.