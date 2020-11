T

ottenham a annoncé une perte de 63,9 millions de livres sterling dans ses derniers résultats financiers.

Les Spurs ont dévoilé lundi leurs résultats pour l’année se terminant le 30 juin 2020, révélant la perte de 63,9 millions de livres sterling consécutive à un bénéfice de 68,6 millions de livres sterling réalisé au cours des 12 mois précédents.

Le président Daniel Levy prévoit une baisse de 150 millions de livres sterling si le stade Tottenham Hotspur reste fermé aux fans.

«Nous vivons actuellement l’une des périodes les plus difficiles jamais vécues. L’impact de la pandémie sur nos revenus est important et n’aurait pas pu arriver à un pire moment, après avoir achevé la construction d’un stade de 1,2 milliard de livres sterling qui est financé par les ressources du Club et la dette à long terme », a déclaré Levy.

“La saison 2020/21 n’a jusqu’à présent vu aucun fan aux matchs et cela est aggravé par une perte d’événements tiers tels que la NFL, des concerts, la fermeture de magasins et d’attractions pour les visiteurs. Notre estimation pour l’exercice en cours de la perte potentielle des revenus, si le stade reste fermé aux supporters, dépasse 150 millions de livres sterling, ce qui constituerait à l’évidence une perte de revenus irrécupérable.

«Cependant, alors que nous n’avons pas pu ouvrir notre stade aux fans, nous l’avons ouvert au NHS. Plus de 41 000 rendez-vous prénatals ont été organisés dans notre stade par le service ambulatoire de l’hôpital North Middlesex alors que nous cherchions à aider à créer plus d’espace pour traiter les patients à l’hôpital lui-même et à offrir un environnement plus sûr aux patients externes. Nous avons ouvert notre sous-sol pour les tests COVID-19 et cela continue toujours.

«Nous travaillons également pour soutenir plus de 4 000 emplois directs et indirects avec la communauté au sens large qui dépend de nous dans une zone de dénuement important.