Des affichages et des résultats vintage contre Manchester City et Arsenal, ainsi que le match nul à Chelsea, avaient renvoyé les Spurs en haut du tableau, mais à un moment donné, de l’ambition est nécessaire.

Au cours des dernières années, un objectif a généralement suffi pour revenir de Crystal Palace avec trois points – et pendant un certain temps, il semblait que ce serait à nouveau – mais cette équipe des Eagles a montré plus d’efforts offensifs que les Spurs ont réussi lors de leurs trois derniers matchs et ont fourni un rappel opportun que Mourinho aura besoin de plus d’un outil pour que le discours sur le titre soit maintenu.

Après s’être assis profondément et frustré leurs rivaux les plus étoilés, la mission ici à Selhurst Park était pour Tottenham de prouver qu’ils peuvent faire plus que simplement contrer. Sous le vent et la pluie tourbillonnants, devant 2000 supporters bruyants du Palace pour la première fois depuis mars, les Spurs n’ont jamais eu l’air de se mettre en route.

La possession était rarement contrôlée ou confortable, et à bien trop d’occasions, Eberechi Eze et Wilfried Zaha ont été autorisés à s’échapper et à causer des problèmes.

Au milieu de terrain, Pierre-Emile Hojbjerg et Moussa Sissoko étaient eux-mêmes combatifs, mais contre la force brute de Luka Milivojevic et James McArthur, ils avaient peu d’espoir d’amener Harry Kane, Steven Bergwijn et Heung-min Son dans le jeu.

Kane a eu la chance d’ouvrir le score de plus de 25 verges avec un effort déformant avec lequel Vicente Guaita aurait dû faire mieux, tandis que les Spurs ont été encore plus chanceux de repartir avec un point grâce à une foule d’occasions manquées par l’équipe de Roy Hodgson.

Les résultats contre ces équipes dans et autour de la course au titre seront vitaux, et la façon dont vous allez les obtenir n’a pas d’importance. Parler de joueurs qui n’apprécient pas ce système n’est pas pertinent s’ils continuent de gagner.

Ces victoires contre des joueurs comme City sont toutefois sapées si les Spurs n’ont pas la confiance et la conviction nécessaires pour amener le jeu à Crystal Palace. Rares sont ceux qui viennent à Selhurst Park et en ressortent après avoir couru une émeute devant le but, mais s’asseoir de cette manière et permettre à une équipe généralement introvertie de s’amuser autant est préoccupant à long terme.

La victoire à Liverpool mercredi verra cette semaine comme un travail bien fait et une déclaration faite lors de la course au titre au domicile des champions.

L’approche vintage de Mourinho peut toujours gagner des titres, mais pas à elle seule. Si les Spurs ne savaient pas qu’ils avaient besoin d’une autre corde à leur arc, ils le savent maintenant.

Hodgson ne se retient pas

Ce n’est pas souvent que Roy Hodgson s’écarte de son plan bien établi. Lors de sa conférence de presse de vendredi, il a exprimé sa sympathie pour Mourinho après que les Portugais aient pris des critiques pour son style défensif – ce que Hodgson lui-même connaît bien.

S’asseoir et riposter a si bien fonctionné pour Palace sous Hodgson dans des jeux comme celui-ci dans le passé et peu s’attendaient à quelque chose de différent aujourd’hui.

Mais Hodgson a toujours dit qu’il travaillait avec ce qu’il avait, et avec quelques visages plus excitants dans les rangs cette saison, le football commence aussi à monter en puissance.

Palace a organisé tout le spectacle pour ses fans de retour. Eze a donné le ton dès la première minute, se détournant de Serge Aurier, avant que les Eagles ne commencent à dominer les Spurs.

Il y a longtemps qu’une équipe de Hodgson n’avait pas l’air aussi libre d’esprit. Ils restent, comme toujours, presque parfaitement bien percés à l’arrière, mais après avoir mélangé et assorti sa ligne d’attaque au cours des premières semaines et des premiers mois de la saison, Hodgson semble avoir trouvé la formule gagnante.