Le talisman d’ottenham Harry Kane insiste sur le fait que les records ne sont pas dans son esprit après avoir marqué son 200e but pour le club en seulement 300 apparitions.

Kane devient juste le troisième joueur à marquer un tel score pour les Spurs, après Jimmy Greaves et Bobby Smith, ayant ouvert le score lors de la victoire 3-1 contre Ludogorets.

L’objectif historique intervient près de neuf ans après son premier, contre Shamrock Rovers en décembre 2011, et un peu plus de trois ans depuis son siècle, contre Everton en septembre 2017.

“Le temps passe si vite, on a l’impression d’avoir marqué hier ce premier but pour les Spurs”, a-t-il déclaré à Spurs TV.

“C’est une grande réussite d’atteindre 200 buts, mais j’espère bien sûr qu’il en reste encore quelques-uns, alors continuons-les.”

«Ce n’est pas dans mon esprit, vous me ferez savoir quand j’aurai le prochain, mais c’est difficile à comprendre quand vous jouez, je pense qu’une fois que vous avez terminé, vous prenez tout en compte.

“Je dois continuer, continuer à gagner en équipe et tout ira bien.”

Kane a raté un gardien et a frappé le poteau avant de rentrer à la maison pour le match d’ouverture en Bulgarie.

Les Spurs sont en tête du groupe J grâce à la différence de buts, aux côtés du Royal Antwerp et de LASK avec six points.

“Je suis ravi de cela, ravi des trois points avant tout. J’aurais probablement pu en marquer quelques autres au cours de ces 45 minutes, mais c’est ainsi que ça se passe”, a-t-il déclaré.

“C’est un grand jalon à franchir, mais j’espère qu’il y en aura d’autres à venir. Nous avons dû rebondir, ce n’était pas notre plus belle performance mais nous avons fait le travail. Il n’est jamais facile de sortir de chez nous en Europe comme l’a montré la semaine dernière.

“Nous nous sommes mis dans une bonne position, après la trêve internationale, nous les jouons à domicile et si nous gagnons le couple suivant, cela devrait suffire.”

Il a ajouté: “Plus ça continue sans marquer, plus il est de plus en plus difficile de clôturer le match. Nous avons marqué deux buts en première mi-temps. Déçu de concéder en deuxième mi-temps, mais nous avons obtenu le troisième but et avons réussi à voyez-le. “

