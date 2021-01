T

ottenham a peut-être mis fin aux rêves de Marine en FA Cup dimanche, mais il y avait beaucoup de bonne volonté entre les deux équipes du Merseyside.

Marine joue dans la Northern Premier Division North West League et a accueilli les Spurs pour le plus grand décalage de l’histoire de la compétition, avec 160 places à eux dans la pyramide du football.

Mais Marine a tout de même profité d’une journée de rêve et a gagné assez d’argent pour préserver son avenir pendant un certain temps, vendant plus de 30000 billets de match virtuels qui ont complété des frais de télévision et des prix en argent pour atteindre ce tour de la compétition.

Le directeur de la marine, Neil Young, remercie les fans des Spurs après le match pour avoir acheté des milliers de billets et a déclaré qu’une manne financière pourrait aider à sauver un club qui ne sait pas quand son prochain match sera avec sa ligue actuellement suspendue en raison d’un coronavirus.

Pendant ce temps, les protocoles de Covid-19 ont refusé aux joueurs de Marine la possibilité d’échanger des maillots à temps plein avec des joueurs comme Gareth Bale, Dele Alli et Vinicius – mais le club de Premier League s’assure que ses adversaires ne rentrent pas chez eux déçus.

Après le match, les Spurs ont écrit sur Twitter: “Les joueurs ne peuvent pas échanger de maillot après le match en raison des protocoles COVID, nous avons donc fourni à @MarineAFC tout un ensemble de nouveaux maillots de match en souvenir du match historique d’aujourd’hui”.

“La course pour moi dont je suis très fier, vous regardez les équipes que nous avons jouées et nous avons battu à domicile et à l’extérieur”, a déclaré Young. «Nous avons dépassé nos rêves les plus fous d’amener Tottenham à Marine. J’aurais aimé en faire plus.

“La course à la coupe a été une bouée de sauvetage pour nous financièrement là où nous sommes en dehors de la ligue. Il n’y a eu aucune aide pour les équipes de la troisième étape et au-dessous.

“J’espère que nous avons rendu les non-championnats fiers, mais nous devons juste prendre les points positifs de toute la course et ce que cela fera pour notre club de football.

“Cela pourrait être notre dernier match de la saison. Je voulais faire participer tous les gars, nous ne savons pas ce qui va suivre, et je voulais juste m’assurer que nous nous serions bien serrés et leur dire à quel point ils avaient réussi. “

Rapports supplémentaires par PA.