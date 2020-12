Bale est revenu dans le Tottenham XI pour la victoire en quart de finale de la Coupe EFL la semaine dernière à Stoke, mais a demandé à être remplacé à la mi-temps avec une plainte au mollet, après avoir ouvert le score.

Le Gallois, 31 ans, a raté deux matches plus tôt ce mois-ci pour cause de maladie et semble maintenant sur le point d’être absent pour au moins les matchs contre Fulham et Leeds le 2 janvier, alors que sa saison d’arrêt-départ se poursuit.

Lucas a également été remplacé en seconde période au stade bet365, où Vinicius était un remplaçant inutilisé, mais les deux étaient absents de l’équipe de la journée de Mourinho aux Wolves.

“Je ne dirais pas [Bale’s injury] sérieux mais je dirais quelques semaines », a déclaré Mourinho, qui a déjà exclu Giovani Lo Celso pour tous les matches festifs.

“Je ne m’attends pas à ce qu’il soit en forme et je doute aussi que Lucas et Vinicius puissent être en forme pour Fulham.”

Le match nul à Molineux a permis de remporter quatre matches de championnat consécutifs sans victoire pour les Spurs et a suivi un schéma similaire aux matchs contre Crystal Palace et Liverpool, alors qu’ils concédaient un but tardif sur un coup franc tout en essayant de protéger leur position.

Tanguy Ndombele a été le principal avantage de la soirée alors que le Français a produit l’un de ses meilleurs affichages pour le club, tirant les visiteurs devant après seulement 57 secondes et préparant à deux reprises Sergio Reguilon – le deuxième avec une course de 50 verges de l’intérieur de sa propre moitié de terrain. .

Après un petit rôle la saison dernière, Ndombele a commencé 11 des 15 matchs de la Ligue des Spurs cette saison, mais pas une seule fois 90 minutes, Mourinho le remplaçant par Moussa Sissoko dimanche.

“Nous sommes heureux [with him]», A déclaré Mourinho à propos de Ndombele.« À part quelques matches où ses performances n’étaient pas bonnes, dans l’ensemble, il y a eu une grande évolution. Je crois que jouer à cette intensité – l’intensité de la Premier League – et durer 90 minutes est bien sûr un autre pas dans le sens de sa forme physique.

“Mais c’est un joueur bien sûr qui joue très bien et qui donne de bonnes choses à l’équipe.

“Il y a des joueurs qui ont naturellement des qualités différentes des autres. Certains joueurs sont très physiques, certains sont très intenses. D’autres sont plus explosifs mais ils ne durent pas 90 minutes. Ou ils ont des difficultés pendant 90 minutes. Dans son cas, il est s’adapter à une ligue qui n’est pas nouvelle, nouvelle, nouvelle pour lui mais oublions la saison dernière où il n’a pas beaucoup joué et il a eu beaucoup de blessures. Et cette saison je crois jouer à cette intensité et donner à l’équipe ce qu’elle besoins avec et sans ballon, ce n’est pas facile pour lui de durer 90 minutes. ”

Après un début de vie difficile dans l’élite, Fulham de Scott Parker a stabilisé sa saison avec quatre nuls consécutifs, dont un point contre le champion de Liverpool.

“Indépendamment des résultats, c’est toujours difficile et bien sûr Fulham maintenant, ils jouent d’une manière différente, ils ont oublié certains des principes en lesquels ils croyaient”, a déclaré Mourinho. “Ils ont de nouveaux principes de jeu, ils obtiennent des résultats très positifs et ça va bien sûr être difficile.”