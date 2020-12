Roberto Firmino est rentré à la maison à la 90e minute d’Andrew Roberto pour gagner aux champions une victoire acharnée après que les Spurs aient gaspillé une succession d’ouvertures en seconde période.

En l’espace d’une minute, avec le niveau des équipes à 1-1, Steven Bergwijn a frappé le poteau quand un contre un avec Alisson avant qu’Harry Kane ne se trompe de la tête à bout portant dans un coin suivant.

Bergwijn, qui a profité d’une soirée à oublier devant le but, a également raté une chance glorieuse quelques secondes après le redémarrage, roulant loin du poteau éloigné, tandis que Kane a forcé Alisson à s’arrêter à une main.

Les ratés ont laissé les Spurs se demander ce qui aurait pu être alors que Liverpool maintenait son record remarquable à Anfield et soulignait pourquoi ils étaient favoris pour conserver le titre, et les Spurs se classent toujours comme des outsiders.

En première mi-temps, Mohamed Salah avait donné l’avantage aux hôtes avec un effort dévié, mais les Spurs ont riposté par Heung-min Son, qui est rentré chez lui après avoir battu le piège du hors-jeu.

Liverpool a dominé une compétition qui s’est avérée un choc de styles, l’équipe de Mourinho attendait une erreur de Liverpool dans sa propre moitié de terrain tandis que les Reds jouissaient d’un contrôle presque total de la possession alors qu’ils cherchaient une ouverture.

Mourinho peut finalement refléter que le plan de match des Spurs a fonctionné, car ils ont frustré Liverpool mais ont raté leurs grandes opportunités de remporter une victoire historique.

Les résultats en milieu de semaine ailleurs n’auraient guère pu mieux se passer pour les deux côtés, car Man City, Chelsea, Southampton et Leicester ont tous perdu des points, soulageant une partie de la pression à Anfield, en particulier sur les Spurs.

Coup franc ou pas, il était cependant inconcevable que Mourinho s’ouvre contre les champions et les Spurs étaient prêts à contenir et contrer à nouveau, avec Moussa Sissoko à droite d’un milieu de terrain quatre pour enchaîner Robertson.

Le premier appel tactique des Spurs semblait être un échange de bouts après le tirage au sort, de sorte que les hôtes ont joué contre la majorité de leurs 2000 supporters dans le Kop – qui ont rendu un hommage émotionnel à l’ancien patron des Reds Gerard Houllier avant le coup d’envoi – en la première moitié.

Il y avait un élément de chance à propos de l’ouverture de Liverpool, l’effort de Salah prenant une énorme déviation sur Toby Alderweireld et retournant à la maison hors du poteau.

Les Spurs avaient apprécié un peu plus qu’un aperçu occasionnel, généralement lorsque Kane avait réussi à prendre le ballon, mais leur approche en profondeur a porté ses fruits avec un égaliseur en sept minutes.

Lo Celso a justifié sa sélection avec une belle passe en dehors de la chaussure pour libérer Son, qui a couru clairement pour marquer un but de marque sous Alisson.

C’était exactement le type de but que l’équipe de Mourinho est prête à marquer et a emmené Son à 11 ans dans la Ligue, presque tous issus de courses derrière des lignes défensives élevées. La seule surprise était que Kane ne l’a pas aidé.

À quatre minutes de la seconde mi-temps, les Spurs avaient plus de bonnes chances que dans l’ensemble de la première période. Bergwijn a tiré large dans les secondes qui ont suivi la reprise alors qu’il aurait vraiment dû marquer et Kane a forcé Alisson à effectuer un arrêt après avoir intercepté la passe du gardien de but.

Puis vint la minute où les Spurs se remémoreront à l’agonie. Premièrement, Bergwijn a pris la défense de Liverpool mais n’a pu frapper que la base du poteau.

Puis, du coin du remplaçant Lucas Moura, Kane s’est dirigé vers le sol et au-dessus de la barre quand il était plus facile de toucher la cible.

Liverpool a si souvent fait payer aux équipes la débauche et cela s’est avéré. Les Spurs ont chuté de plus en plus profondément à la recherche d’un point mais Firmino s’est élevé au-dessus de Kane et Alderweireld à la mort pour illustrer la différence entre les champions et les prétendants.

Les Spurs doivent trouver un moyen d’accueillir Lo Celso et Ndombele

Mourinho a promis avant le match que Lo Celso et Ndombele joueraient finalement ensemble au milieu de terrain de Tottenham. Ce moment ne peut pas venir assez tôt si les Spurs veulent garder le rythme en haut du tableau.

Lo Celso a justifié sa sélection, mais les Spurs ont raté la capacité de Ndombele à conserver la possession alors qu’ils gaspillaient le ballon à maintes reprises, augmentant la pression qui a finalement conduit au coup de poing de Firmino.

Il est peu probable que Mourinho abandonne Sissoko, qui offre physique, énergie et discipline tactique, mais peut-être que Bergwijn pourrait être le gars de la chute.

Perdre le Néerlandais, cependant, qui prive les Spurs d’un coureur derrière, ce qui est si crucial dans ce type de match. Un autre jour, il aurait pu marquer deux fois et être le héros.

C’est une énigme difficile pour Mourinho, mais il doit la résoudre pour amener son camp à un autre niveau.

La débauche de Tottenham à Anfield a soulevé une question sérieuse au-delà de la signification du résultat: les Spurs ont-ils marqué suffisamment de buts dans l’équipe?

Au-delà de Kane et Son, qui en ont marqué 20 à eux deux, aucun joueur des Spurs n’a marqué plus d’une fois cette saison et Bergwijn, qui est le plus souvent leur troisième attaquant de la Ligue, a montré ses limites avec deux gros ratés.

Les Spurs semblent particulièrement à court de buts au milieu de terrain, où Pierre-Emile Hojbjerg et Sissoko sont des partants garantis mais jamais susceptibles de marquer. Lo Celso et Ndombele ne sont tous deux que des menaces occasionnelles dans le dernier tiers.

Gareth Bale, encore porté disparu pour cause de maladie, améliorerait la situation s’il se remettait en forme et tirait, tout comme Dele Alli, qui a fait une autre apparition tardive, suggérant qu’il est lentement réintégré sur le côté.

Mais pour l’instant, les Spurs sont massivement dépendants de leur superstar front deux, ce qui devrait inquiéter Mourinho après une soirée gaspilleuse et frustrante.