fr Davies dit que tout le monde à Tottenham “tire dans la même direction” sous Jose Mourinho et pense que le club n’a jamais été mieux placé pour gagner de l’argenterie.

“On a l’impression que ça fait longtemps que je viens d’essayer de gagner quelque chose, mais tout le monde dans ce club est déterminé à le faire.

“Ce n’est pas facile de gérer une grande équipe avec le nombre de bons joueurs que nous avons ici, mais tout le monde tire dans la même direction, ce sont des joueurs sur le banc et des joueurs de quelques semaines qui ne sont même pas dans l’équipe.

“Mais vous pouvez voir quand ils ont leur chance de jouer eux-mêmes, c’est 100% d’effort et 100% de désir et c’est entièrement à travers l’équipe. Cela vient d’un désir de gagner quelque chose. Le gaffer nous a fait comprendre que nous sommes ici. pour gagner quelque chose cette année.

“Cela vient de ce désir et de cette mentalité de ramasser des points à chaque instant. Cette mentalité gagnante, créer ces bonnes habitudes de ramasser des points régulièrement est exactement là où nous voulons être.”

Mourinho a déclaré que Bale était toujours en train de renforcer la confiance pour jouer des matchs consécutifs après quelques années difficiles et blessées au Real Madrid, mais Davies a soutenu son coéquipier du Pays de Galles pour revenir à son meilleur et dit qu’il n’a rien à prouver.

Davies est également convaincu que Tottenham verra le meilleur coéquipier du Pays de Galles Gareth Bale cette saison

“Ouais, à 100% [we will see the best of Bale at Spurs], Je pense que Gareth est un joueur formidable “, a déclaré l’arrière gauche, qui devrait commencer jeudi, avec Sergio Reguilon également un doute sur la blessure.” Il n’a rien à prouver à personne – il a montré ce qu’il pouvait faire. les années. Il a la qualité là-bas et je suis sûr que cela brillera aux Spurs cette année.

“Je sens que je l’ai toujours vu à son meilleur quand il était avec le Pays de Galles, donc je n’ai pas vu trop de différence en lui personnellement”, a ajouté Davies. “Mais si vous écoutez la façon dont les gens parlent et à quel point il est heureux ici, il est évident de le voir tous les jours. Il bourdonne partout et joue, ne joue pas, il soutient les gars et a quelqu’un de sa présence et l’histoire de gagner des trucs comme lui, élève tout le monde ici. “

Carlos Vinicius est également un doute pour affronter LASK, tandis qu’Erik Lamela est sorti et Joe Rodon est inéligible.

