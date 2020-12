je

Il est juste de dire que presque toutes les prédictions faites au début de 2020 auraient été balayées par une année remarquable et difficile dans le football.

Imperturbables, nos écrivains ont chacun choisi une chose qu’ils croient voir en 2021…

Dan Kilpatrick – Spurs remportera un trophée

La sécheresse des trophées de Tottenham se prolongera dans une 13e année en février, mais ils semblent bien prêts à mettre fin à leur attente pour l’argenterie en 2021.

Après tout, les Spurs gagnent historiquement quelque chose lorsque l’année se termine par une seule – bien que cela ne se soit pas produit depuis 1991 – et Jose Mourinho sera particulièrement déterminé à être le manager pour ramener des trophées aux Spurs, d’autant plus que cela améliorerait les siens. mythologie.

Tottenham: bilan de 2020

L’équipe de Mourinho bégaie peut-être en Premier League, mais elle est à un match à domicile contre Brentford, l’équipe du championnat, loin d’atteindre une finale de la Coupe EFL contre l’un des clubs de Manchester – qu’ils ont déjà battus cette saison – et ont également tiré le plus bas. équipes classées en FA Cup et en Ligue Europa. Si rien d’autre, la chance du tirage au sort favorise l’équipe de Mourinho.

Le football portugais suscite des inquiétudes importantes, mais il reste un expert dans la préparation de son équipe pour gagner des matchs individuels.Les Spurs devraient donc imaginer leurs chances d’aller jusqu’au bout dans l’une des coupes et de finalement jeter ce singe particulier de leur dos.

James Robson – Le retour du Mauricio Pochettino

Manchester United et le Real Madrid pourraient regretter de ne pas avoir bougé plus tôt pour Mauricio Pochettino.

L’ancien manager de Tottenham est favori pour succéder au Paris Saint-Germain – et il aura un point à prouver dans la capitale française. Si, comme prévu, il prend le relais au PSG, ne pariez pas contre lui pour les mener à la gloire de la Ligue des champions.

Pochettino est parti du jeu depuis trop longtemps – et vous pensez que beaucoup plus longtemps qu’il ne l’aurait imaginé.

On a l’impression qu’il est le manager en attente de United et du Real depuis toujours, mais l’appel ne vient jamais.

Le PSG n’est pas une mauvaise option de sauvegarde – et il devrait être confiant de faire tout de suite une inclinaison pour la Ligue des champions avec l’équipe dont il hériterait à Paris.

Il connaîtra les dangers de rester trop longtemps hors des projecteurs. Il ne peut tout simplement pas continuer à s’accrocher à des rôles à Old Trafford ou au Bernabeu.

Son prochain mouvement est critique. Son stock est toujours élevé et Paris est une étape idéale pour planifier son prochain déménagement.

Simon Collings – L’Euro 2020 n’aura pas lieu dans 12 pays

Après avoir récemment vu des pays interdire les visiteurs du Royaume-Uni, l’idée d’un euro transcontinental qui aura lieu cet été semble si difficile à envisager.

La pandémie de Covid-19 a déjà contraint le tournoi à être retardé d’un an et je me demande si cela pourrait entraîner un changement d’organisation. À l’heure actuelle, il est prévu de se dérouler dans 12 pays – mais le virus pourrait y mettre un terme.

L’idée d’un pays hôte a été évoquée, pour éviter que les fans ne sautent dans toute l’Europe, mais l’UEFA a tenu à le diffuser sur tout le continent – en le présentant comme un «EURO pour l’Europe». Ils voudront sans aucun doute s’en tenir à ce concept, alors peut-être qu’un compromis pourrait-il être trouvé en réduisant le nombre de pays d’accueil de 12?

Quoi qu’il en soit, il est tellement difficile d’imaginer un tournoi inter-continent.

Jack Rosser – Roy Hodgson mettra fin à sa carrière de manager

À 73 ans, le manager de Crystal Palace est le plus âgé à avoir jamais travaillé en Premier League. Il travaille comme entraîneur depuis ses débuts à Halmstad en Suède en 1976.

Le contrat de Hodgson’s Palace, prolongé vers la fin de la saison dernière, est en cours à l’été 2021 et, après avoir construit une belle fondation dans le sud de Londres depuis sa prise de fonction en 2017, de nombreux supporters estiment qu’il est temps que le club démarre avec un nouveau manager. .

Palace a recruté des joueurs pour un manager plus aventureux que l’ancien patron de l’Angleterre, dont il insiste sur le fait qu’il a encore beaucoup de désir de manager.

Hodgson a affirmé que le jeu était ruiné par des changements de règles plus souvent que la plupart des gens n’avaient été autorisés à s’asseoir dans un pub en 2020.

Hodgson se dit détendu face à sa situation et il se pourrait bien que les choses se terminent naturellement à la fin de cette campagne.