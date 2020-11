E

ric Dier a déclaré que les joueurs de Tottenham étaient déterminés à faire taire les critiques du style de leur entraîneur, après une performance classique de Jose Mourinho lors de la victoire 2-0 de samedi sur Manchester City.

Les Spurs avaient un peu plus de 30% de possession et deux tirs contre les 11 de Man City, mais les finitions cliniques de Heung-min Son et de son remplaçant Giovani Lo Celso ont valu aux hôtes une victoire méritée.

Mourinho a fait face à des accusations selon lesquelles sa marque de football de contention – la meilleure incarnation de la victoire de l’Inter Milan en Ligue des champions contre le Barcelone de Guardiola en 2010 – n’est plus efficace au plus haut niveau, mais Dier a déclaré Sport standard: «Je pense que nous avons été assez efficaces samedi!

“Cette [performance] dit tout vraiment. En tant que joueurs, nous voulons jouer pour lui. Il a créé une atmosphère fantastique, une camaraderie fantastique dans le vestiaire. Nous voulons tous jouer pour lui.

“Et à quiconque dit ce genre de choses, en tant que joueurs, nous voulons lui prouver le contraire. Et je pense que nous l’avons fait.

“Je ne pense pas que les équipes aiment jouer avec nous”, a ajouté Dier. «Je pense que nous sommes physiques, je pense que nous sommes agressifs, je pense que nous sommes déterminés, nous avons une bonne attitude et le manager a définitivement apporté un avantage supplémentaire à cela.

“Il est plus exigeant dans certains domaines et impitoyable avec vous individuellement et en équipe, donc il a définitivement augmenté [our toughness] un peu aussi. “

Alderweireld est sur le point de subir un scan lundi, mais constitue un doute majeur pour une série cruciale de matches de championnat contre Chelsea, Arsenal, Crystal Palace, Liverpool et Leicester.

Tottenham pourrait se passer du blessé Toby Alderweireld pour une série de matches difficiles

Le partenariat de Dier et Alderweireld a été à la base de la série de quatre victoires consécutives des Spurs depuis le match nul 3-3 avec West Ham, et l’international anglais a déclaré: “Ce serait un coup dur pour nous. [if Alderweireld’s injury is serious].

“Nous avons très bien défendu. Trois draps propres dans nos quatre derniers et Toby a joué un grand rôle dans cela. Je pensais encore que samedi il avait fait des interceptions fantastiques, des tacles, des blocs quand il en avait besoin. Donc, évidemment, n’importe quel joueur dans ce l’équipe se blesser est une grosse perte pour nous et Toby n’est pas différent. “

Joe Rodon a remplacé Alderweireld pour les dix dernières minutes contre City, mais n’est pas éligible pour la visite de jeudi en Ligue Europa du club bulgare de Ludogorets.

L’international gallois de 23 ans, une recrue estivale de Swansea, pourrait faire ses débuts à Stamford Bridge dimanche et Dier l’a soutenu pour remplir les bottes d’Alderweireld si nécessaire.

Mais Dier pense que Joe Rodon est bien capable de remplacer le Belge expérimenté.

“Bien sûr, il est prêt à remplacer”, a déclaré Dier. “Tout le monde dans l’équipe est prêt à intervenir s’il est appelé. Il y a un sentiment fantastique au sein de l’équipe. Chacun a mis son individualité de côté et est là pour quelque chose de plus grand que cela, qui est le collectif de l’équipe et l’équipe qui remporte les matchs. .

“Il y a eu un grand changement dans ce sens dans cette équipe. Quiconque doit intervenir à tout moment … vous l’avez vu samedi lorsque Tanguy [Ndombele] s’en va, Gio [Lo Celso] vient et il fait un impact et marque le but.

“Nous n’avons pas vraiment passé beaucoup de temps ensemble depuis son arrivée”, a ajouté Dier à propos de Rodon. «D’après ce que je peux voir, il est très humble, très travailleur. D’après ce que je peux voir, il a une mentalité fantastique de vouloir travailler, de s’améliorer.

“D’après ce que j’ai vu [of him] sur le terrain d’entraînement, toutes ces choses ont été fantastiques. Et je connais les garçons gallois Ben [Davies] et Gareth [Bale] parlez très bien de lui. Nous sommes ravis qu’il puisse aider l’équipe. ”