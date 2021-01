J

ose Mourinho dit que Fulham devrait s’excuser auprès du reste de la Premier League s’ils alignent leur équipe la plus forte lors du match réarrangé de mercredi, car il a rejeté les griefs des Cottagers sur la situation.

Les émotions ont éclaté à la veille du derby de Londres, le patron de Fulham, Scott Parker, qualifiant la décision de la Premier League de reporter le match à 48 heures de préavis comme “scandaleuse”.

Lundi, la Premier League a reporté la visite des Spurs à Aston Villa et a déclaré à Fulham que leur voyage dans le nord de Londres aurait lieu mercredi soir.

Le match du 30 décembre a été annulé quelques heures avant le coup d’envoi à la demande de Fulham à la suite d’une épidémie de coronavirus dans l’équipe de Parker – ce qui met en colère Mourinho, qui pense que les équipes devraient être obligées de remplir les matches si elles ont 14 joueurs disponibles.

La fureur de Parker découle du fait d’avoir été informé de la décision après le match nul de la FA Cup de samedi avec QPR, qui est allée aux prolongations, et il a accusé la Premier League de risquer la sécurité de ses joueurs – dont beaucoup ont passé 10 jours en isolement avant le week-end. Jeu.

Mourinho a prédit que Parker serait toujours en mesure d’aligner sa meilleure équipe et a déclaré que les plaintes de Fulham “n’ont pas de sens” étant donné les horaires de deux clubs.

Le manager des Spurs a déclaré: “Nous avons joué 11 matchs de plus que Fulham depuis le début de la saison. Onze. Chaque semaine, nous avons joué trois matchs par semaine. Nous avons joué en une semaine quatre matchs.”

“Ils ont joué samedi contre QPR. A Londres. Ils ont dimanche, lundi et mardi pour se préparer au match.”

“S’ils viennent avec la moitié de l’équipe, je serai le premier à leur présenter des excuses. Et je serai le premier à dire que nous avons joué ce match avec un avantage. S’ils viennent avec leur meilleur, je pense qu’ils devraient s’excuser. À nous tous.

“Nous devrions voir leur équipe – leur formation de départ, leur banc et les joueurs non impliqués dans le match – et après cela, nous pouvons tous nous sentir désolés pour eux”, a poursuivi Mourinho.

“Ou nous pouvons tous penser qu’ils ne devraient pas parler. Mon sentiment est juste mon sentiment. C’est qu’ils joueront avec tout le monde. Peut-être un joueur retiré. Deux maximum.

“C’est juste un sentiment que j’ai: le meilleur Fulham sera ici. Donc, quand nous verrons le meilleur Fulham, alors vous réalisez que beaucoup de choses n’ont pas de sens.”

La visite de Tottenham à Villa Park a été annulée après que tout le personnel et l’équipe première de Villa ont été contraints à l’isolement à la suite d’un nombre “important” de cas, mais leur équipe de jeunes a rempli le match de la FA Cup de vendredi contre Liverpool.

Mourinho, qui a révélé que les Spurs avaient fait face à des cas “presque toutes les semaines”, estime qu’il n’y aurait aucun problème à terminer la saison de haut niveau si les clubs étaient obligés de remplir leur calendrier et dit que tout le monde va devoir faire face à des situations imparfaites.

Il a dit: “Voulez-vous terminer la saison ou non? Voulez-vous que le football continue ou non? Voulez-vous être le seul pays d’Europe sans football ou non?”

“Voulons-nous la fin de saison avec des champions, un vainqueur de Coupe, avec relégation, avec l’Europe, ou pas? C’est la question principale. Voulons-nous avoir nos salaires, oui ou non? Que voulons-nous?”

“Allez, jouons au football. Faisons de notre mieux. Protégeons notre industrie. Protégeons notre image et jouons au football.

“Depuis la pré-saison, quand on m’a dit que si vous avez 14 joueurs disponibles, vous jouez au football, je me suis dit:” Nous allons terminer la saison et nous n’allons pas avoir de problèmes. ”

“Cette règle, si nous pouvons l’appeler une règle, a changé pour une raison quelconque. Nous avons reporté certains matches. Et depuis ce moment, la situation est devenue un peu plus difficile.

«Ensuite, nous avions besoin de leadership, nous avions besoin de décisions à prendre.

“Et si nous sommes tous très égoïstes ou si vous voulez tous la situation parfaite pour nous-mêmes, il va être très, très difficile pour la Premier League de la rendre incroyable pour tout le monde. C’est évident.

“Je peux aussi demander pourquoi Aston Villa a joué contre Liverpool en coupe mais Aston Villa ne joue pas contre moi demain? J’adorerais jouer demain contre cette Aston Villa. Pourquoi est-ce que je ne les joue pas?”

“Je ne pleure pas à ce sujet. Je pleure sur le fait que nous ne pouvons pas avoir plus de matches reportés. Nous ne pouvons pas. Pour les équipes de la Ligue Europa, il est impossible d’avoir plus de matches reportés.”

“Donc si demain nous ne jouons pas contre Aston Villa … nous [still] besoin de jouer. Si ce n’est pas Fulham, alors contre quelqu’un d’autre. Mais nous devons jouer un match. Nous ne pouvons pas avoir plus de matchs reportés. “

Les Spurs ont refusé de révéler quand ils souffrent de cas positifs, mais Mourinho a ajouté qu’ils avaient été fréquemment touchés.

“Nous avons eu des cas – presque chaque semaine”, a-t-il déclaré.

“Un entraîneur adjoint, un joueur, un personnel médical. Nous l’avons eu tout le temps. Mais nous sommes allés dans la direction de: nous faisons de notre mieux. Nous essayons de travailler en interne du mieux que nous pouvons. Nous devons jouer au football. peu importe car si vous avez 14 joueurs disponibles, nous devons jouer.

“Nous n’avons jamais essayé d’en profiter. Et c’est tout.”