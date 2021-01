F

Le match d’ulham à Tottenham mercredi a été annulé un peu plus de trois heures avant le coup d’envoi en raison d’une épidémie de coronavirus dans le club de l’ouest de Londres.

Fulham a déclaré qu’un “ certain nombre ” de joueurs et de membres du personnel de la première équipe avaient renvoyé des tests positifs et que l’ensemble du groupe devrait maintenant être retesté immédiatement, ceux qui sont positifs étant prêts à s’isoler conformément aux directives de la Premier League et du gouvernement.

La décision augmentera la pression sur l’élite pour un “ disjoncteur ” de deux semaines – soutenu par le patron de West Brom Sam Allardyce mardi – mais dans un communiqué, la Premier League a insisté sur le fait qu’elle était confiante de terminer ses matchs restants comme prévu.

Confirmant le report, un porte-parole de la Premier League a déclaré: «Fulham a déposé une demande auprès du conseil d’administration de la Premier League pour réorganiser le match après une augmentation significative des cas positifs de COVID-19, ainsi qu’un certain nombre de joueurs présentant des symptômes aujourd’hui.

(.)

“Le Conseil d’administration de la Premier League a consulté ses conseillers médicaux et la décision de reporter le match a été prise par précaution et avec la santé des joueurs et du staff comme priorité. Le groupe va maintenant être retesté immédiatement.”

«Avec un faible nombre de tests positifs dans l’écrasante majorité des clubs, la Premier League continue de faire pleinement confiance à ses protocoles COVID-19 et de pouvoir continuer à jouer nos matches comme prévu.»

La Ligue a déclaré que le match serait réorganisé «en temps voulu».

La décision finale du derby de Londres de mercredi a été prise par le conseil d’administration de la Premier League, les deux clubs étant dans le noir jusqu’à un peu plus de trois heures avant le coup d’envoi.

en relation

Peu après 14 heures, le manager des Spurs, Jose Mourinho, s’est rendu sur Instagram pour se plaindre: «Match à 18 heures … Nous ne savons toujours pas si nous jouons. Meilleure ligue du monde. »

Dans un communiqué, les Spurs ont déclaré: «La Premier League nous a informés de la décision cet après-midi, Fulham ayant demandé le report en raison du nombre de cas positifs au COVID-19 parmi leurs joueurs et leur personnel. Les détails d’une nouvelle date pour la rencontre seront confirmés en temps voulu. “

La Premier League a annoncé 18 tests positifs la semaine dernière – le plus depuis le début du programme de tests – avec City, Arsenal et les Blades confirmant également des cas positifs cette semaine.

Les clubs n’ont pas discuté de la perspective d’un “ disjoncteur ” de deux semaines, dans lequel tous les matchs seraient reportés pour permettre aux épidémies de devenir sous contrôle, tandis que les managers sont en désaccord sur la sagesse d’arrêter la saison.

Comment l’épidémie de coronavirus de Manchester City pourrait-elle affecter leur saison?

“J’ai 66 ans et la dernière chose que je veux faire est d’attraper Covid”, a déclaré Allardyce après la défaite 5-0 de West Brom à Leeds mardi. “Je suis très préoccupé par moi-même et le football en général. Si c’est ce qu’il faut faire, nous devons le faire.”

Ole Gunnar Solskjaer de Manchester United a déclaré qu’il “ne pouvait pas voir les avantages” d’un disjoncteur.

Le manager de Fulham, Scott Parker, a raté le match nul vierge de son équipe avec Southampton le lendemain de Noël après qu’un membre de sa famille ait été testé positif au coronavirus mais a été testé négatif dimanche, assurant qu’il était en mesure de retourner sur le terrain d’entraînement au début de cette semaine après une période auto-isolement.

Le match de Sheffield United à Burnley lundi s’est déroulé, malgré “quelques” joueurs de Blades et “une demi-douzaine” de membres du personnel ayant renvoyé des tests positifs.