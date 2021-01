Tottenham cherche à rebondir après une série de résultats difficiles et à lancer 2021 en beauté – mais ils accueillent aujourd’hui une équipe imprévisible de Leeds.

Les Spurs n’ont remporté aucun de leurs quatre derniers matchs de Premier League après avoir menacé de monter un défi pour le titre, et Jose Mourinho a besoin d’une victoire aujourd’hui – en particulier avec Liverpool qui perd des points pendant la période des fêtes.

Le programme festif de Mourinho a été interrompu par ce que le patron des Spurs a qualifié de report “non professionnel” de leur derby de Londres avec Fulham, bien que son équipe devrait bénéficier du repos supplémentaire contre les visiteurs d’action de Marcelo Bielsa.

Leeds a été brillamment déconcertant cette saison et se dirige vers le nord de Londres après une victoire de 5-0 à West Brom pour ce qui pourrait être un classique potentiel au Tottenham Hotspur Stadium.

Avec le coup d’envoi à 12h30 GMT, suivez toute l’action sur notre blog de match EN DIRECT.

Actualités Tottenham vs Leeds

Mises à jour en direct

Comment Tottenham s’alignera-t-il?

Voici comment nous pensons que Mourinho exposera son côté …

XI prédit (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon; Hojbjerg, Sissoko, Ndombele; Fils, Lamela, Kane.

Résultats Tottenham vs Leeds

Dernière rencontre: Leeds 0-1 Spurs (10/01/04)

Prédiction Tottenham vs Leeds: victoire à domicile 3-1

Bien que Leeds ait été très impressionnant ces derniers temps, ils sont tout aussi capables de concéder une panoplie de buts qu’ils les marquent et ce sera leur troisième match en seulement six jours pendant la période des fêtes chargée.

Il est facile de voir que ce jeu est trop loin pour une équipe relativement petite, bien que Tottenham doive découvrir leur touche offensive après quelques semaines maigres dans l’élite.

Actualités de l’équipe Tottenham vs Leeds

On s’attend à ce que Mourinho revienne à un système de 4-2-3-1 / 4-3-3 contre Leeds après être passé à trois derniers matchs à Wolves.

Il doit décider si Serge Aurier ou Matt Doherty obtient le signe de tête à l’arrière droit, avec Moussa Sissoko susceptible de revenir au milieu de terrain et Ben Davies devrait tomber sur le banc.

Soit Erik Lamela, soit Steven Bergwijn rejoindra Harry Kane et Heung-min Son en attaque, Gareth Bale et Giovani Lo Celso étant tous deux mis à l’écart et Lucas Moura et Carlos Vinicius douteux.

Leeds a une longue liste de blessures, avec des joueurs comme Gaetano Berardi, Adam Forshaw, Robin Koch et Diego Llorente.

Il est peu probable que le capitaine Liam Cooper revienne, tandis que Mateusz Klich a été remplacé par un coup à West Brom.

Comment regarder Tottenham vs Leeds

Chaîne TV: Les abonnés de BT Sport peuvent regarder le match sur BT Sport 1 et BT Sport Ultimate, avec une couverture commençant à 11h30.

Direct: Les abonnés de BT Sport peuvent également regarder via le site Web de BT Sport et l’application BT Sport.

Bonjour et bienvenue dans notre couverture EN DIRECT de l’affrontement de Premier League entre les Spurs et Leeds au Tottenham Hotspur Stadium.