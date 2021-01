T

ottenham espère rebondir après une course difficile et commencer 2021 en beauté alors qu’ils accueillent l’imprévisible Leeds samedi.

Mis à part les demi-finales de la Coupe Carabao, les Spurs ont été malmenés ces derniers temps et n’ont remporté aucun de leurs quatre derniers matches de Premier League depuis le triomphe du derby du nord de Londres contre Arsenal le 6 décembre.

Des défaites consécutives contre Liverpool et Leicester ont été prises en sandwich entre des matchs nuls décevants contre Crystal Palace et les Wolves, bien que Tottenham devrait au moins être rafraîchie à l’approche de la nouvelle année après que leur affrontement en milieu de semaine avec Fulham ait été reporté en raison d’une épidémie de Covid-19 dans le camp des propriétaires de chalets.

Leeds est plein de confiance après avoir dépassé Burnley et battu West Brom 5-0, alors qu’ils ont également perdu cinq à Newcastle plus tôt ce mois-ci.

Cependant, Jose Mourinho possède un solide bilan contre Marcelo Bielsa et les vulnérabilités de Leeds ont récemment été mises en évidence par une raclée 6-2 par ses rivaux Manchester United.

Soit Erik Lamela, soit Steven Bergwijn rejoindra Harry Kane et Heung-min Son en attaque, Gareth Bale et Giovani Lo Celso étant tous deux mis à l’écart et Lucas Moura et Carlos Vinicius douteux.

Prédiction de Tottenham XI (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon; Hojbjerg, Sissoko, Ndombele; Fils, Lamela, Kane.

Leeds a une longue liste de blessures, avec des joueurs comme Gaetano Berardi, Adam Forshaw, Robin Koch et Diego Llorente.

Il est peu probable que le capitaine Liam Cooper revienne, tandis que Mateusz Klich a été remplacé par un coup à West Brom.

Prédiction Tottenham vs Leeds: victoire à domicile 3-1

Bien que Leeds ait été très impressionnant ces derniers temps, ils sont tout aussi capables de concéder une panoplie de buts qu’ils les marquent et ce sera leur troisième match en seulement six jours pendant la période des fêtes chargée.

Il est facile de voir que ce jeu est trop loin pour une équipe relativement petite, bien que Tottenham doive découvrir leur touche offensive après quelques semaines maigres dans l’élite.

Résultats Tottenham vs Leeds (H2H) Premier League

Tottenham gagne: 8Leeds gagne: 10Traws: 6Dernière rencontre: Leeds 0-1 Tottenham (10/01/04)

Cotes et pronostics Tottenham vs Leeds (sous réserve de modifications)

Victoire de Tottenham: 4/5 Victoire de vitesse: 7/2 Tirage: 100/30 Plus de 2,5 buts: 1/2

