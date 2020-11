J

ose Mourinho a révélé qu’il avait donné à ses joueurs le traitement silencieux de la défaite de la semaine dernière contre le Royal Antwerp, laissant l’autopsie une semaine et le soulevant finalement avant le choc de ce soir avec Ludogorets.

Le manager de Tottenham voulait une réaction de ses joueurs – et il en a obtenu une, car les visiteurs ont manqué de confortables vainqueurs 3-1 en Bulgarie.

En 90 secondes, les Spurs avaient créé une meilleure chance qu’ils ne l’avaient fait au cours des 90 minutes en Belgique, mais la finition de Harry Kane était inhabituellement mauvaise.

Quand il a frappé le poteau cinq minutes plus tard, vous vous êtes demandé si ce serait une de ces nuits pour le capitaine anglais, mais il a rapidement marqué son 200e but des Spurs avec une tête.

Lucas Moura a doublé son avance après des passes superbement pondérées de Gareth Bale et Kane – sa 10e passe décisive de la saison – alors que les Spurs lançaient vague après vague d’attaque en première période. Au moment où le capitaine de l’Angleterre a été retiré, il aurait pu facilement améliorer les deux statistiques.

Mourinho a effectué quatre changements à la mi-temps contre Anvers, mais sa décision de remplacer Kane et Moussa Sissoko à l’intervalle avait pour but de préserver, plutôt que de punir.

Le manager aura cependant été consterné par l’incapacité de son équipe à garder une feuille blanche, car Claudiu Keseru a réagi le plus rapidement au début de la seconde mi-temps pour renvoyer les hôtes dans le match.

L’introduction de Heung-min Son à l’heure a immédiatement rétabli l’avance de deux buts des Spurs, le Sud-Coréen ne prenant que 17 secondes et une touche pour avoir un impact en faisant la quadrature pour que Giovani Lo Celso marque.

Leur intensité et leur rythme étaient nettement meilleurs depuis la défaite abjecte 1-0 en Belgique, les joueurs de Mourinho ayant répondu à ses critiques sur leur “ attitude ” – bien que contre un adversaire limité.

Le manager n’était pas entièrement satisfait de la performance – comme son compte Instagram l’a révélé immédiatement après le coup de sifflet final – mais il suggérait que la semaine dernière était un modèle ponctuel plutôt qu’inquiétant dans cette compétition.

La nuit a également servi à cimenter les hiérarchies dans l’équipe. La sélection de l’équipe de Mourinho a été révélatrice, avec Dele Alli, Steven Bergwijn et Carlos Vinicius tous sur le banc après avoir été accro à la mi-temps la semaine dernière et entièrement exclus de l’équipe pour la victoire sur Brighton.

Les sélections suggéraient que Mourinho ne faisait pas confiance au quatuor pour commencer, et les performances de Kane, Bale et Lucas les auraient davantage établis au sommet de l’ordre hiérarchique offensif, aux côtés de Son.

Bergwijn était impatient d’impressionner quand il est arrivé en seconde période, mais Vinicius a skié une opportunité précoce et semble déjà manquer de confiance.

Alli et Sanchez étaient des remplaçants inutilisés lors d’une autre mauvaise nuit pour l’international anglais.

Un autre jalon pour Kane

“Sur le prochain.” Harry Kane s’est habitué à discuter des jalons de but et il répond toujours en regardant vers le prochain repère.

Il a mis un échec précoce derrière lui pour atteindre 200 buts pour les Spurs lors de sa 300e apparition pour le club.

L’excellence de Kane est maintenant si courante qu’elle est devenue monnaie courante.

Mais des comparaisons avec d’autres attaquants légendaires révèlent l’ampleur de son dernier exploit.

Il a fallu à Alan Shearer – dont le record de la Premier League de 260 buts que Kane poursuit – pas moins de 80 matchs de plus pour atteindre le cap avec Newcastle, tandis que Wayne Rooney avait besoin de 405 matchs pour atteindre 200 buts pour Manchester United.

Même le grand Thierry Henry a pris 321 matchs pour atteindre 200 buts pour Arsenal et le seul attaquant actuel de Premier League dont le bilan se compare favorablement à celui de Kane est Sergio Aguero, qui n’a eu besoin que de 293 apparitions pour Man City.

Kane est non seulement en avance sur ses pairs, mais aussi confortablement l’artiste hors pair de Tottenham.

Il a déjà atteint le point sous Mourinho où on a l’impression qu’il doit simplement jouer à tous les matchs importants. C’est le reflet de son génie, mais le fait de trop compter sur un joueur, en particulier un joueur aussi sujet aux blessures que Kane, n’est pas toujours une bonne chose.

Lo Celso et Bale se mettent en forme

Sur le papier, il ne fait aucun doute que Bale et Lo Celso font partie du XI le plus fort de Mourinho, mais le duo travaille tous les deux à la pleine forme après avoir manqué la pré-saison en raison d’une blessure. Bale n’a pas encore commencé en Premier League cette saison et Lo Celso n’a commencé qu’une seule fois.

C’était donc un coup de pouce que les deux joueurs aient l’air plus affûtés qu’ils ne l’ont fait toute la saison en Bulgarie.

La pré-assistance de Bale pour le but de Lucas était l’une des nombreuses touches habiles, le Gallois étant impliqué dans plusieurs mouvements de passes lisses. Il enchaîne déjà de manière impressionnante avec Matt Doherty sur le flanc droit et, après son but contre Brighton, Mourinho sera sûrement tenté de débuter le joueur de 31 ans contre West Brom.

Lo Celso était quant à lui au cœur de tout pour les Spurs mais manquait de finesse dans le dernier tiers, prenant parfois la mauvaise décision.

C’était donc le résultat parfait lorsque Son a mis le ballon sur une plaque pour l’Argentin peu de temps après son introduction.

Mourinho a ensuite salué sa performance avec le ballon, mais a déclaré qu’il devait être meilleur sans lui.

Les deux joueurs auront désormais l’occasion d’améliorer encore leur condition physique pendant la trêve internationale, Bale en obtenant plus de minutes à son actif pour le Pays de Galles, tandis que Lo Celso pourrait rejoindre l’équipe argentine.

