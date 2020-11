Tottenham accueille Man City ce soir qui cherche à prendre le dessus de la Premier League alors que Jose Mourinho affronte son ancien rival Pep Guardiola.

Les Spurs ont pris le dessus pendant quelques heures avant la pause internationale avec leur victoire acharnée à West Brom et une autre victoire à domicile les placera au premier rang du jour au lendemain.

Mourinho a organisé une victoire contre Guardiola lorsque ces deux équipes se sont rencontrées en février, mais même le manager des Spurs admettra probablement que son équipe a eu sa chance ce jour-là.

Avec le coup d’envoi prévu à 17h30 GMT au Tottenham Hotspur Stadium, suivez toutes les dernières nouvelles de l’équipe, la construction et l’analyse de Dan Kilpatrick.

Informations clés sur le match

Mises à jour en direct

Avis d’expert: Alan Smith

Les Spurs remportent des victoires dans le style classique de Jose Mourinho. Les trois derniers sur le rebond ne resteront pas dans les mémoires pour un jeu trop soigné, mais ils auront plu à un manager à la recherche du genre de mentalité gagnante qui n’a pas toujours été répandue dans cette partie du nord de Londres.

Sur ce point, battre City, bien sûr, ne ferait aucun mal. Cela insufflerait une grande conviction dans une équipe qui affrontera ensuite Chelsea et Arsenal. Tous les yeux rivés sur celui-ci, alors.

En manque de Sergio Aguero, City a du mal à atteindre des buts. Les Spurs pourraient-ils en profiter avec une force de frappe Kane-Son-Bale qui promet tant? S’ils le font, il est peut-être temps de revoir ces opinions sur la disparition de Mourinho en tant que top manager.

Comment regarder Tottenham vs Man City

Chaîne de télévision: le match d’aujourd’hui sera télévisé sur le Main Event et la Premier League de Sky Sports, avec une couverture à partir de 17 heures.

Diffusion en direct: les abonnés de Sky Sports pourront regarder le match en ligne via Sky Go et l’application.

Histoire du Head to Head (H2H) et résultats de la Premier League

Dernière rencontre: Tottenham 2-0 Man City (2 février 2020)

Prédiction: Tottenham 2-2 Man City

C’est le test le plus difficile de Tottenham à ce jour et le début d’une série de matches sévères. City a été pauvre jusqu’à présent, mais sait comment l’activer contre les meilleures équipes de la ligue – dessiner avec Liverpool et battre les Wolves et Arsenal.

Les Spurs s’appuieront probablement sur la contre-attaque, mais n’auront peut-être pas la défense pour exclure City. Un tirage au sort divertissant est notre cri.

Tottenham vs Man City présumés alignements

Éperons (4-3-3): Lloris; Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon; Hojbjerg, Sissoko, Ndombele; Fils, Kane, Bale

Man City (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Torres, Jésus, Foden

Actualités de l’équipe Man City

City a le meilleur buteur Sergio Aguero et l’attaquant Raheem Sterling de retour à l’entraînement avant celui-ci.

Aguero est absent depuis un mois en raison d’une blessure aux ischio-jambiers et Sterling s’est retiré de l’équipe d’Angleterre plus tôt cette semaine en raison d’un problème au mollet. Reste à savoir s’ils seront prêts à affronter Tottenham.

Le capitaine Fernandinho, récemment mis à l’écart en raison d’une blessure musculaire, est maintenant absent après avoir souffert de gastro-entérite. Il y a aussi des doutes sur les défenseurs Nathan Ake et Benjamin Mendy.

Actualités de l’équipe de Tottenham

Les Spurs pourront à nouveau faire appel à Steven Bergwijn. L’attaquant néerlandais a marqué lors de ses débuts avec les Spurs dans le match correspondant l’année dernière, mais a raté la pause internationale en raison d’une blessure non précisée – bien qu’il soit en lice ce week-end.

Erik Lamela (Achille) est toujours absent, tandis que Matt Doherty s’auto-isole après avoir été testé positif au Covid-19 alors qu’il était en service international avec la République d’Irlande.

Harry Winks est également douteux avec un coup mineur subi en Angleterre, mais Heung-min Son a renvoyé deux tests Covid-19 négatifs après une épidémie dans le camp de Corée du Sud la semaine dernière.

Jour de match

Bonjour et bienvenue dans notre couverture en direct de Spurs vs Man City aujourd’hui!