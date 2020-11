P

ep Guardiola a rejeté les suggestions de son rival Jose Mourinho selon lesquelles Manchester City aurait pu influencer le retrait de Raheem Sterling de l’équipe d’Angleterre cette semaine.

L’attaquant anglais Sterling a été libéré de l’équipe de Gareth Southgate avant l’affrontement de mercredi contre l’Islande pour revenir à City en raison d’une blessure au mollet.

Le patron de Tottenham, Jose Mourinho, s’est plaint que Southgate ait trop facilement écouté les préoccupations de certains directeurs de club et a appelé le chef de l’Angleterre à identifier ceux à qui il avait parlé.

Le directeur de la ville, Guardiola, a nié qu’il y avait quelque chose de fâcheux dans le retrait de Sterling et insiste pour que les médecins le confirment si nécessaire.

Il a déclaré: “Mourinho doit parler au médecin de l’équipe nationale d’Angleterre et au médecin de Manchester City. Sauf peut-être que Mourinho est médecin, je ne sais pas.”

Guardiola, s’exprimant lors de sa conférence de presse d’avant-match, a refusé d’être entraîné dans une guerre des mots avec Mourinho.

Les deux hommes avaient une rivalité amère et féroce lorsqu’ils dirigeaient respectivement Barcelone et le Real Madrid, mais étaient au moins plus cordiaux lorsque Mourinho était en charge des voisins de City, Manchester United.

Et il était clair que Guardiola ne voulait pas raviver les tensions maintenant lorsqu’il a été interrogé sur les récents commentaires de Mourinho selon lesquels les joueurs de City vont trop facilement au sol.

“Écoutez, je ne vais rien répondre à propos de José”, a déclaré l’Espagnol. «J’ai dit au médecin parce qu’il nous a accusés de quelque chose que nous avons fait qui n’est pas vrai.

«Vous devez parler aux médecins de ces autres choses, ne me demandez pas.

“J’ai presque 50 ans. Je suis assez vieux pour comprendre …”

Guardiola, qui a remporté six trophées majeurs dont deux titres de Premier League en quatre ans à City, a signé cette semaine un nouveau contrat l’engageant dans le club jusqu’en 2023.

Le nouvel accord a immédiatement déclenché des spéculations liant City à Lionel Messi, avec qui ils étaient étroitement liés lors de la confrontation avec le contrat de l’Argentin avec Barcelone l’été dernier.

Le patron de la ville, Pep Guardiola, veut que Lionel Messi reste à Barcelone

Mais Guardiola, qui a remporté la Ligue des champions deux fois avec une équipe du Barca contenant Messi, a déclaré: “Lionel Messi est un joueur de Barcelone. Je veux qu’il termine sa carrière là-bas. C’est ce que je veux. Je l’ai dit mille fois. En tant que Fan de Barcelone, je veux que Leo finisse là. ”

Pourtant, que l’avenir de City inclue ou non le joueur mondial de l’année six fois Messi, le club pense qu’il s’agit d’une proposition beaucoup plus attrayante avec l’inspirant Guardiola en charge.

Le directeur du football, Txiki Begiristain, a déclaré au site officiel de City: “Nous avons déjà une équipe incroyable. Nous avons beaucoup de joueurs de haut niveau.

“Mais la vie de l’équipe est en constante évolution. Il y a des joueurs qui demandent à partir, il y a d’autres joueurs qui veulent venir. Il y a des joueurs qui pensent qu’ils veulent jouer plus que les autres.

“C’est donc la vie naturelle d’une équipe. Donc ce qui est très, très bon pour le club et pour mon travail, c’est d’avoir Pep.

“C’est assez facile de convaincre les joueurs de venir parce que Pep rend les joueurs meilleurs. Ils peuvent voir une amélioration et c’est évident et cela aide à recruter les joueurs pour Man City.”

