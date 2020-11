Les Spurs sont passés en tête pendant quelques heures avant la trêve internationale et la victoire à domicile les placera en première place du jour au lendemain.

Mourinho a orchestré une victoire contre Guardiola lorsque ces deux équipes se sont rencontrées en février, mais même le manager des Spurs admettra probablement que son rôle d’équipe leur a porté chance ce jour-là.

Tottenham vs Manchester City est prévu pour un coup d’envoi à 17h30 GMT le samedi 21 novembre 2020.

Le match se déroulera à huis clos au stade Tottenham Hotspur.

En images | Tottenham vs Man City | 02/02/2020

Chaîne de télévision: Le match sera retransmis sur le Main Event et la Premier League de Sky Sports, avec une couverture à partir de 17h.

Diffusion en direct: les abonnés de Sky Sports pourront regarder le match en ligne via Sky Go et l’application.

Tottenham sera sans Matt Doherty, qui a été testé positif au coronavirus, ce qui signifie que Serge Aurier remplacera. Erik Lamela est également mis à l’écart, mais avec une blessure au mollet.

Tanguy Ndombele et Steven Bergwijn seront évalués avant le coup d’envoi alors qu’ils soignent des blessures mineures.

Manchester City sera à nouveau sans Sergio Aguero et Fernandinho, tandis que Raheem Sterling espère être impliqué après avoir quitté l’Angleterre.

Prédiction: Tottenham 2-2 Man City

C’est le test le plus difficile de Tottenham à ce jour et le début d’une série de matches sévères. City a été pauvre jusqu’à présent, mais sait comment l’activer contre les meilleures équipes de la ligue – dessiner avec Liverpool et battre les Wolves et Arsenal.

Les Spurs s’appuieront probablement sur la contre-attaque, mais n’auront peut-être pas la défense pour exclure City. Un tirage au sort divertissant est notre cri.

Histoire et résultats en tête-à-tête (H2H)

Tottenham gagne: 62Man City gagne: 63Traws: 35Dernière rencontre: Tottenham 2-0 Man City (2 février 2020)

