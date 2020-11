Le terme “ masterclass Mourinho ” est souvent mal utilisé – et ennuyeux – mais l’affichage des Spurs dans le nord de Londres méritait le tag, d’autant plus qu’il était venu contre l’ancien rival du Portugais, Pep Guardiola.

Guardiola est l’antithèse de Mourinho et, comme on pouvait s’y attendre, son équipe a dominé le ballon depuis le début, terminant avec près de 70% de possession de balle et 20 tirs contre les quatre de Tottenham.

Mais les Spurs ont mené dès la cinquième minute lorsque Heung-min Son a marqué son 11e but de la saison et a doublé leur avance peu de temps après l’heure, lorsque Giovani Lo Celso a marqué son premier but en Premier League 35 secondes après son introduction.

Il y a eu des discussions pour savoir si Mourinho a changé en un an à Tottenham, peut-être à la suite des démolitions de début de saison de Southampton et de Manchester United.

C’était l’expérience archétypale de Mourinho contre Guardiola, avec City dominant le ballon depuis le début tandis que les Spurs cherchaient des opportunités de contre-attaque.

L’hôte incarnait les caractéristiques les plus associées aux côtés de Mourinho: un engagement guerrier féroce, incarné par Toby Alderweireld et Pierre-Emile Hojbjgerg; le dos au mur, la défense du corps en ligne; la haute pression implacable, dirigée par Tanguy Ndombele; et les transitions rapides, impliquant souvent Harry Kane, Steven Bergwijn et Sergio Reguilon.

La question n’est pas de savoir si Mourinho est un homme changé; il s’agit de savoir si sa démarche fonctionne toujours dans un paysage qui a été révolutionné par son adversaire à Barcelone à partir de 2008 puis à nouveau, plus récemment, par Jurgen Klopp de Liverpool.

Sur cette preuve, c’est le cas.

Avec des joueurs aussi talentueux que Kane et Ndombele et aussi engagés que Eric Dier et Hojbjerg, et avec la chaîne paysagée par pandémie, Mourinho-ball travaille pour les Spurs – contre une variété d’adversaires.

City a été lésé lorsque l’égalisation d’Aymeric Laporte au milieu de la première mi-temps a été exclue pour un handball par Gabriel Jesus dans la préparation – cela semblait la bonne décision – mais les Spurs ne se sont pas uniquement appuyés sur la chance, comme ils l’ont fait lors du dernier match correspondant. saison, lorsque leur victoire 2-0 semblait beaucoup plus aléatoire et moins calculée.

Les Spurs ont remporté des victoires contre Burnley, Brighton et West Brom lors des trois matches de championnat précédents et il était frustrant de voir une équipe avec autant de talent offensif jouer apparemment en elle-même.

Ici, cependant, l’approche de Mourinho semblait simplement être une façon intelligente d’approcher City, qui, malgré toute sa qualité, a eu du mal à récupérer le ballon rapidement et à arrêter les transitions rapides cette saison.

Il a été difficile de savoir exactement quoi penser de l’équipe de Mourinho cette saison. Jusqu’à cet après-midi, on avait l’impression de ne pas avoir été confrontés à un test sérieux, tout en basculant entre explosif et fonctionnel, sans être pleinement convaincus.

Cette victoire a semblé être un jalon pour Mourinho, peut-être la plus grande victoire de son année à la tête et un rappel catégorique que sa voie fonctionne toujours.

City impuissante à empêcher Son de marquer l’objectif de sa marque

(.)

Il n’y avait rien de surprenant à propos du but initial de Son, à part le fait que Ndombele – plutôt que Kane – a fourni la passe.

Le Français a travaillé un peu d’espace et a joué une superbe passe flottée derrière la défense de City, où Son a explosé sur le ballon et a roulé sous Ederson, qui a rendu la décision facile en se précipitant hors de sa ligne. Kane a joué son rôle, entraînant superbement deux défenseurs hors de leur position lorsque Ndombele passait.

C’était similaire à au moins six autres buts que Son a marqués cette saison – les quatre à Southampton et contre Manchester United et West Ham – et cela témoigne du rythme et du mouvement du Sud-Coréen que les équipes continuent de lui permettre de faire la même chose.

Guardiola aurait sûrement préparé son équipe à la possibilité que Son soit derrière les canaux, mais la défense de City, assemblée de manière coûteuse, semblait impuissante à l’arrêter sans simplement se défendre plus profondément, ce qui irait à l’encontre de l’un des principes fondamentaux de la philosophie de Guardiola.

Alors que les équipes continuent de jouer des lignes défensives élevées, elles devront être préparées à la possibilité que Son marque ce type de but.

Ndombele prouve qu’il peut jouer à la manière de Mourinho

(POOL / . via .)

Il semble injuste de choisir un joueur hors pair pour les Spurs, tel était leur engagement global, leur concentration et leur discipline face aux vagues d’attaques de City.

Alderweireld, qui a boité à 10 minutes de la fin, serrant son aine était superbe.

Il en était de même pour Reguilon, Serge Aurier, Hojbjerg et Kane.

Mais Ndombele mérite une mention spéciale.

Il n’y a pas si longtemps, il était impossible d’imaginer le milieu de terrain impliqué dans ce type de performance de combat – il ne le regardait tout simplement pas – et pourtant il était à nouveau crucial pour les Spurs.

Jouant parfois presque à l’avant avec Kane, le Français a mené la presse, harcelant les défenseurs de City et se précipitant dans le sol sans le ballon.

Avec lui, il a été décisif de manière prévisible, la création du but de Son était à l’écart de deux adversaires et une passe parfaitement pondérée.

Ce n’était pas une surprise quand il a été remplacé par Lo Celso après 65 minutes et que l’Argentin a terminé un mouvement habile sur le compteur de la passe de Kane – sa neuvième passe décisive en Premier League cette saison – avec sa deuxième touche.

