Mourinho a fait dix changements depuis la victoire contre Man City alors que les Spurs ont battu le club bulgare de Ludogorets 4-0, grâce à un doublé en première mi-temps de Carlos Vinicius et des buts de Harry Winks et Lucas Moura.

Pendant ce temps, Standard Sport comprend que Joe Rodon est sur le point de commencer avec Toby Alderweireld blessé.

Lo Celso, qui a marqué sur le banc contre City le week-end dernier, a raté un coup, tandis que le capitaine Lloris et Bergwijn n’étaient pas non plus en forme à 100%.

“Je veux croire [they will be available on Sunday], oui “, a déclaré Mourinho.” Ils ont de petites choses, des choses que si je voulais pousser, si je voulais risquer un peu, ils pourraient le faire. On pouvait pousser mais on ne voulait pas risquer, et 12 joueurs sur le banc [in the Europa League] vous donne de la place pour tout. ”

Avant la victoire de Chelsea sur les Spurs en février, Mourinho a affirmé qu’il connaissait déjà l’équipe de Frank Lampard, ce qui a incité le patron des Blues à craindre d’avoir une taupe dans le camp.

Mais le manager des Spurs a déclaré qu’il ne servait à rien de s’inquiéter pour l’équipe de Chelsea cette année car Lampard n’a que de bons joueurs à sa disposition.

“Je ne sais pas [their team], pas encore “, a déclaré Mourinho.” Mais avec une équipe aussi incroyable, jouer James ou Azpilicueta, jouer Chilwell, Alonso ou Emerson?

“Pour jouer Mendy ou le gardien le plus cher de l’histoire de la Premier League?

“Chelsea a une équipe incroyable, donc je ne suis même pas inquiet de savoir qui va jouer car ils n’ont que de très bons joueurs.”

Lors d’une soirée potentiellement importante pour Dele Alli, le milieu de terrain anglais a inscrit les deux buts de Vinicius – son premier pour les Spurs – y compris une passe désintéressée pour le deuxième du Brésilien.

“C’est l’équipe”, a déclaré Mourinho. “Il pouvait essayer de marquer mais pour Vinicius c’était un but facile. Un joueur d’équipe fait ça. Pas de risque et 2-0. Cela ne me surprend pas qu’il ait fait ça.”

Alignement prévu de Tottenham (4-3-3): Lloris; Aurier, Dier, Rodon, Reguilon; Hojbjerg, Sissoko, Ndombele, Bergwijn, Son, Kane

Dimanche 16h30, Sky Sports

Dernière rencontre: Tottenham 1-1 Chelsea (Tottenham a gagné aux tirs au but, Carabao Cup)

L’équipe de Tottenham: Lloris, Hart, Gazzaniga, Doherty, Aurier, Reguilon, Alderweireld, Davies, Rodon, Dier, Tanganga, Sanchez, Gedson, Winks, Sissoko, Hojbjerg, Dele, Clarke, Lo Celso, Ndombele, Bale, Lucas, Lamela, Bergwijn, Kane , Vinicius.

Blessé: Lamela (achille), Alderweireld (ravisseur)

