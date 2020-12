L’arrière droit s’est remis d’un coup pour affronter Arsenal le week-end dernier, mais n’a pas joué lors de la victoire de jeudi en Ligue Europa contre le Royal Antwerp.

Matt Doherty a suppléé, mais Aurier est prêt à commencer. Pendant ce temps, Erik Lamela est sur la piste du retour après une blessure à Achille mais n’est pas impliqué ici – tandis que Gareth Bale ne fait pas non plus partie de l’équipe de 18 joueurs.

Giovani Lo Celso a joué les 90 minutes complètes dans une démonstration d’homme du match contre Anvers et tombe donc sur le banc. Tanguy Ndombele et Moussa Sissoko sont sortis du banc et Pierre-Emile Hojbjerg s’est entièrement reposé, et tous les trois commencent ici.

Harry Kane et Heung-min Son également tarte, avec Steven Bergwijn actuellement le favori de Jose Mourinho pour compléter les trois premiers.

Pendant ce temps, Dele Alli a été inclus dans une équipe de Premier League pour la première fois depuis Octover.

Eric Dier et Toby Alderweireld reviennent, Sergio Reguilon étant parti à la mi-temps en milieu de semaine pour des raisons tactiques.

Tottenham XI: Lloris, Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon, Ndombele, Hojbjerg, Bergwijn, Sissoko, Son, Kane

Sous-marins: Doherty, Hart, Rodon, Lo Celso, Alli, Lucas Moura, Davies

dimanche 14h15, Sky Sports

Dernier réunion: Crystal Palace 1-1 Tottenham (juillet 2020)

L’équipe de Tottenham de: Lloris, Hart, Gazzaniga, Doherty, Aurier, Alderweireld, Dier, Sanchez, Rodon, Tanganga, Davies, Reguilon, Winks, Hojbjerg, Sissoko, Fernandes, Ndombele, Lo Celso, Alli, Bergwijn, Bale, Moura, Son, Kane, Vinicius.

Exclu: Erik Lamela (veau)

