Mourinho est passé à un arrière trois pour le match nul frustrant de la semaine dernière aux Wolves et la formation a déverrouillé Tanguy Ndombele – mais a laissé Heung-min Son isolé sur l’aile droite.

De retour à domicile, il reviendra probablement à un système 4-2-3-1 / 4-3-3 plus familier, ce qui verrait probablement le troisième demi-centre Ben Davies tomber sur le banc et Moussa Sissoko revenir au milieu de terrain. .

Après le report de la visite en milieu de semaine de Fulham, tous les joueurs de Mourinho devraient être frais et ses grandes décisions viennent à l’arrière droit, où Serge Aurier et Matt Doherty se disputent une place, et aux trois premiers.

Avec Gareth Bale et Giovani Lo Celso écartés par blessure, et Lucas Moura et Carlos Vinicius de grands doutes, cela pourrait se résumer à un choix direct entre Steven Bergwijn et Erik Lamela pour la dernière place aux côtés de Harry Kane et Son.

Bergwijn a été retiré de la ligne de tir depuis deux gros ratés lors de la défaite à Liverpool et la morsure supplémentaire de Lamela pourrait lui donner l’avantage contre Leeds.

Prédiction de Tottenham XI (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon; Hojbjerg, Sissoko, Ndombele; Fils, Lamela, Kane.

Samedi 2 janvier, 12h30, BT Sport 1

Lieu: Stade de Tottenham Hotspur

L’équipe de Tottenham de: Lloris, Hart, Gazzaniga, Whiteman, Doherty, Aurier, Rodon, Alderweireld, Davies, Reguilon, Dier, Sanchez, Winks, Sissoko, Hojbjerg, Dele, Clarke, Lo Celso, Ndombele, Bale, Lucas, Son, Bergwijn, Vinicius, Kane .

Doutes sur les blessures: Lo Celso, Bale, Lucas, Vinicius

