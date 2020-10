Toujours belle, Demi Rose pose dans une robe de plage blanche et montre tout | INSTAGRAM

La toujours belle mannequin britannique, Demi Rose, s’est une fois de plus chargée de ravir l’élève de ses fans avec une vidéo audacieuse, qu’elle a placée dans ses histoires pour nous montrer toute sa beauté.

C’est ainsi que la célèbre belle jeune femme a consenti à tous ceux qui la suivent et qui la connaissent réseaux sociaux, dans le court clip, nous pouvons la voir marcher sur un yacht avec ses amis modèles, qui sont tout aussi beaux et professionnels qu’elle, donc cela a fini par être une scène des plus attrayante avec tant de beauté ajoutée.

Comme nous connaissons les histoires de Instagram Ils ne durent que 24 heures, nous avons donc sauvé le meilleur contenu que Demi Rose y télécharge afin que vous ne manquiez aucun de ses divertissements incroyables qui s’améliorent à chaque fois.

C’est comme ça que le beau mannequin est, elle n’arrête pas d’avoir des aventures tous les jours, donc elle ne peut pas arrêter de partager avec nous tout ce qu’elle fait à travers cette section, dans laquelle elle cherche à avoir une approche beaucoup plus forte avec ces adeptes qui sont au courant elle, sachant qu’ils sont très importants car ils l’ont aidée à se placer au sommet des influenceurs et des modèles de l’internet.

Ce qui était le plus remarquable dans la vidéo, c’est son maillot de bain blanc, qui a laissé ses charmes dans l’air, car c’est un maillot de plage très ample et ample, donc elle ne pouvait pas couvrir tous ces détails, ce qui était très apprécié. et plusieurs sont tombés amoureux quand ils l’ont observée de cette façon, il suffisait de voir son beau visage d’ange et ces courbes proéminentes si distinctives d’elle qu’elles les faisaient penser à elle toute la journée.

Rappelons que Demi Rose est en voyage qui considère ses vacances, comme on le sait en 2020, elle avait trop d’expéditions prévues qu’elle ne pouvait pas terminer grâce à la situation mondiale, cependant, elle a déjà commencé à reprendre son itinéraire en commençant par les Maldives, un incroyable site paradisiaque qui Il a un océan turquoise clair, ce qui est assez impressionnant pour tous ceux qui ne le connaissent pas.

Et cela ne nous a pas simplement surpris avec les paysages depuis que Demi Rose les a rejoints pour les faire ressembler à un vrai paradis, toujours accompagnée de ses amis, quelque chose de très intéressant qui a donné beaucoup à réfléchir aux fans qui pensent qu’ils aiment ça. la compagnie des femmes, même si la réalité pourrait être qu’elles se sont toutes réunies pour payer un voyage ensemble et ainsi avoir de meilleurs prix.

Une chose que nous savons, c’est que l’attention les adore, c’est pourquoi elle a utilisé plusieurs tenues lors de son voyage avec lesquelles elle a obligé tout le monde à se concentrer sur elle au moins pendant quelques instants, toujours avec quelque chose d’assez exotique à montrer.

Enfin, il est important de dire que Demi Rose a travaillé dur pour produire un contenu professionnel et de qualité sur son compte Instagram, où elle ne place que le meilleur des meilleurs car tout n’atteint pas ce degré de perfection pour être placé dans ses publications, car Pour cette raison, tout le reste est envoyé à leurs histoires que, comme nous l’avons déjà mentionné, nous avons presque autant aimé que leurs photos finales.

Jusqu’à présent, Demi Rose représente principalement Fashion Nova, le magasin qui lui a fait confiance, espérant que ses abonnés achèteront beaucoup plus de vêtements quand ils verront qu’elle les a utilisés, car tout lui va tellement bien que cela provoque ce sentiment de que vous aussi pouvez vous voir ou voir votre partenaire, ce qui génère de nombreux clics vers la boutique.