Toujours coquette, Kendall Jenner prête pour le froid avec des collants et un chapeau | INSTAGRAM

La belle mannequin et mondaine internationale, Kendall Jenner, est bien connue pour sa belle silhouette, l’une des plus minces de toute la famille, elle a de longues jambes, une taille de guêpe et évidemment un grand talent pour la pose et le mannequinat.

C’est pour cette raison qu’il a profité cette fois du fait qu’il fait déjà froid pour s’exhiber au maximum avec certains des collants et un chapeau, le tout d’un très bel endroit avec vue sur une forêt et le lac Tahoe, où il s’est rendu avec les Kardashian-Jenners

Il est important de noter que Kendall Jenner Semble fantastique avec tout ce qu’il utilise et l’a montré sur ses réseaux sociaux, en portant des vêtements décontractés élégants et même des maillots de bain avec lesquels il est rapidement devenu une tendance à de nombreuses reprises.

Cette fois, il s’agit de ces trois nouvelles photos qu’il a placées dans son Instagram officiel Avec lequel elle a réussi à rassembler plus de 6 millions 700 mille likes en quelques heures, un nombre impressionnant même pour un mondain aussi renommé.

Et comment ne pas collectionner ces likes si vous avez tous les Attention d’internet et bien sûr elle a une base de fans très solide qui sont là pour la soutenir à tout moment, ils peuvent lui donner leurs goûts et bien sûr laisser un commentaire pour ne pas manquer l’occasion de la flatter.

Kendall portait des bottes, des leggings, un chemisier avec un pull imprimé bleu, plus que prêt pour la saison hivernale. Nous pourrions également remarquer qu’elle n’était pas aussi maquillée que nous la voyons habituellement.

Comme nous le savons, Kendall Jenner est l’une des sœurs les plus prospères de toute la famille, elle représente donc de nombreuses marques et nous l’avons vue sur trop de couvertures de magazines, c’est pourquoi chaque fois qu’elle met en ligne quelque chose de décontracté, c’est assez visible dans son profil. , générant un divertissement organique pour les fans.

Au milieu du voyage, il a profité de ses histoires pour promouvoir les bons vêtements américains, la marque de son frère Khloé, les sandales Yeezy, la marque de son beau-frère Kanye West et un soutien-gorge de style sportif, évidemment de Skims, la marque de Kim.

La publicité sur le maquillage KKW Beauty et Kylie Cosmetics ne pouvait pas être absente, ajoutant quelques mots en référence à leur point de vente virtuel: “Find it all at Poosh”, le site de Kourtney.

A la fin de ce voyage, Kendall s’est rendue à New York pour reprendre ses activités de top model et travailler avec les meilleurs de l’industrie.

Elle a été capturée dans la Grosse Pomme vêtue d’une belle tenue Calvin Klein, un pull en maille, un pantalon beige, une chemise à manches longues et un col montant, ses baskets marron qui complétaient le look et lui donnaient l’occasion de montrer sa promenade.

Kendall a tellement de succès dans ce qu’elle a fait que le magazine Forbes l’a nommée modèle la mieux payée au monde à la fin de 2018, un exploit qu’elle a répété pour la deuxième année en 2019, ce que peu de mannequins comme Gisele Bundchen avaient réussi.

Kendall Jenner se consacre toujours à captiver ses 142 millions d’abonnés via son compte Instagram officiel en partageant des images d’elle-même, assez produites et concentrées sur la mise en valeur de sa beauté, nous vous recommandons d’être au courant de ses actualités et de ses données sur Show News.