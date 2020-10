La regrettée Whitney Houston a remporté son troisième album de diamants certifié et est devenue la première artiste noire à accomplir cet exploit.

La Recording Industry Association of America (RIAA) et Legacy Recordings ont annoncé mercredi que le deuxième album de Houston, «Whitney» de 1987, avait obtenu la certification diamant, ce qui équivaut à vendre 10 millions de disques. . Son premier album éponyme de 1985 et la bande originale de «The Bodyguard» en 1992 étaient déjà des disques de diamant, s’étant vendus respectivement à 13 millions et 18 millions d’exemplaires.

“ Whitney ” comprend quatre chansons qui ont dépassé le palmarès Hot 100 du Billboard: les gagnantes d’un Grammy “ I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me) ”, “ Didn’t We Almost Have It All ‘, “ So Emotional’ ‘et “ Where Do Broken Hearts Go ‘. Le single «Love Will Save the Day» a atteint la 9e place du classement.

Garth Brooks détient le record des disques diamantés les plus certifiés. D’autres avec trois disques de diamant ou plus sont les Beatles, Led Zeppelin, Shania Twain et les Eagles.

La RIAA attribue des plaques de diamant aux albums et aux singles qui atteignent 10 fois le statut de platine. Cela représentait autrefois la vente de 10 millions d’exemplaires de chansons ou de disques, mais cela a changé en 2016, lorsque la RIAA a commencé à intégrer des productions en streaming sur YouTube, Spotify et d’autres services de musique numérique.