Présentée comme l’une des actrices de télévision les mieux payées lors de son passage dans la sitcom CBS, The Big Bang Theory, Kaley Cuoco a rencontré un immense succès au cours des années qui ont suivi ses débuts avec la sitcom ABC, 8 règles simples pour Dating My Teenage Dating presque 20 il y a des années. Avec une illustre carrière allant de la comédie au drame et même des doublages avec la série animée Harley Quinn de DC, Cuoco s’est avéré être une force avec laquelle compter à Hollywood.

Actuellement en vedette dans le thriller psychologique de HBO, The Flight Attendant en première le 26 novembre, lorsque Cuoco ne travaille pas, l’homme de 34 ans passe du temps à la maison. Le natif de Californie, né à Camarillo, a récemment vécu à Tarzana, résidant dans une maison de 7977 pieds carrés répartie sur son terrain de trois quarts d’acre, selon TopTenRealEstateDeals.com.

Cuoco et son mari, Karl Cook, qui sont en train de construire leur maison de rêve – qui serait un domaine équestre à Thousand Oaks – ont mis leur pad Tarzana sur le marché pour 4,8 millions de dollars au printemps dernier. La maison, que Cuoco a achetée à Khloe Kardashian et Lamar Odom pour 5,5 millions de dollars en 2014, est une villa méditerranéenne fermée avec un aménagement paysager tropical parfait pour une ambiance californienne par excellence. Faites défiler pour plus de photos de la magnifique maison!

La maison

La maison offre l’intimité de ses occupants grâce à des haies épaisses matures et des arbres qui suivent la ligne de propriété depuis la porte d’entrée pour encercler toute la propriété. Derrière une grande cour automobile, son entrée s’ouvre sur un hall d’entrée de deux étages avec un escalier courbe et un lustre en étoile, et à l’intérieur se trouvent six chambres et 8,5 salles de bains. La chambre principale comprend un foyer, trois walk-in et des portes françaises qui s’ouvrent sur la terrasse.

Le salon

Les caractéristiques remarquables du salon sont un canapé pivotant suspendu au plafond par des cordes, et les murs sont recouverts de revêtements texturés en noir et blanc qui s’étendent également jusqu’au plafond. Le sol est en marbre et plusieurs fenêtres offrent une vue sur la végétation luxuriante à l’extérieur.

La cuisine

Le décor fantaisiste se prolonge dans la cuisine, où un motif argenté craquelé recouvre le plafond et un motif géométrique argenté orne les murs. Il y a des comptoirs blancs, des armoires blanches et des appareils électroménagers en acier inoxydable, et des sièges de bar font face à une grande télévision et une cheminée et s’ouvre sur la salle familiale.

La salle à manger

La salle à manger formelle conserve l’atmosphère contemporaine de la maison, avec des chaises à dos de velours aux tons de bijou flanquant une table en verre et d’épais rideaux beiges sur les fenêtres et les portes françaises. Il y a aussi des étagères intégrées et un plafond détaillé.

L’arrière cour

L’établissement dispose d’un grand patio pour se divertir ainsi que d’une cuisine extérieure entièrement couverte avec des sièges de bar. Il y a aussi plusieurs coins salons ombragés et un foyer pour se divertir à tout moment de la journée, à toutes les températures variables de la Californie.

La piscine

Une maison californienne n’est pas complète sans piscine et celle-ci est faite de pierre, flanquée de chaises rayées et de parasols pour que les clients puissent se détendre et profiter de la vue. Il y a aussi un spa et des palmiers entourent le domaine pour compléter le cadre ensoleillé.

