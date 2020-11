Le couple bien-aimé Chip Gaines et Joanna Gaines sont bien connus pour leurs travaux de rénovation exceptionnels sur Fixer Upper de HGTV, mais c’est leur ferme intime et luxueuse qui est le véritable chef-d’œuvre du couple entreprenant. Les stars de la télé-réalité et les futurs magnats de Magnolia Network n’ont pas hésité à partager un aperçu de leur magnifique maison via les médias sociaux au fil des ans.

Alors que la famille de cinq personnes a grandi au cours des deux dernières années, il semble qu’ils ne manqueront pas d’espace dans leur maison de 1700 pieds carrés au Texas. La vieille maison victorienne située dans la ville de Crawford, une banlieue de Waco, dispose d’une vaste propriété de 40 acres, avec leur maison rustique centrée sur le terrain.

Naturellement, les hôtes de Fixer Upper ont choisi une ferme construite en 1895 pour leur maison familiale, qui avait besoin de beaucoup d’amour. Selon un rapport de Country Living, les Gaines ont passé environ un an à travailler sur la maison avant même de pouvoir y emménager. Ils ont transformé une maison de deux chambres en une maison digne de six personnes – et maintenant sept. Pendant tout ce temps, ils ont pu maintenir en vie l’esthétique rurale. Voici un aperçu de certains des meilleurs projets de restauration des Gaines chez eux.

Porche

Alors que les maisons sont devenues plus orientées vers l’arrière que vers la cour avant, les porches ne se sont jamais complètement démodés et la famille Gaines en a un qui est l’exemple parfait absolu de ce à quoi il devrait ressembler. Le porche ouvert et enveloppant est idéal pour la maison qui incarne Americana et est simple et douce.

Entrée

L’esthétique du pays est bien vivante dans les vieilles chaises berçantes placées sur le porche. À leur porte, les Gaines ont peint une citation inspirante sur le mur. Alors qu’il lisait auparavant: «Par la sagesse, une maison est construite grâce à la connaissance, ses pièces sont remplies de trésors rares et magnifiques», il dit maintenant: «Personne n’est comme un casanier, va les chercher maman».

Salle à manger

Bien sûr, les Gaines ont conçu tout leur premier étage avec une disposition ouverte. La cuisine et la salle à manger saignent ensemble, ainsi qu’un espace de type salon supplémentaire pour des rassemblements plus décontractés. Bien que cela puisse sembler incroyablement bien agencé, leurs enfants semblent n’avoir aucun problème à donner l’impression que l’espace est habité.

Salons

Les Gaines ont une collection impressionnante de meubles en bois récupérés et de designs personnalisés uniques. Les murs du salon sont ornés de volets récupérés pour rassembler toute l’apparence.

Vous n’avez pas besoin de chercher loin dans la maison des Gaines pour trouver un endroit où vous sentirez bien. La famille a une belle cheminée et toutes sortes de sièges confortables pour se nicher.

Les accessoires de la maison Gaines sont également un aspect qui complète vraiment les espaces de vie du concepteur avec leur simplicité et leur minimalisme.

Cuisine

La maison peut sembler impeccable, mais la cuisine est faite pour être travaillée. L’île offre amplement d’espace pour travailler, comme Joanna l’a montré lorsqu’elle a fait cuire suffisamment de biscuits pour nourrir une petite armée.

Bar a café

Les Gaines sont des gens très occupés, ce qui signifie qu’ils ont besoin de beaucoup de caféine. En conséquence, ils ont transformé un coin de leur maison en un bar à café pittoresque, comme Joanna l’a écrit sur son blog.

Bureau à domicile

Bien que cela ressemble à un endroit agréable pour se détendre, la maison Gaines dispose également de nombreux espaces pour travailler. L’endroit est rempli de petits bureaux et de coins de bureau où les parents peuvent faire certaines choses à la maison ou les enfants peuvent faire leurs devoirs. Elle a également un «espace créatif», avec la table rouge parfaite.

Salle d’artisanat

Joanna a transformé une pièce en un espace d’artisanat enviable, avec tout ce dont elle ou ses enfants pourraient avoir besoin pour laisser libre cours à leur imagination.

Buanderie

La buanderie de la famille Gaines à la ferme n’est pas trop représentée sur leurs aliments, mais c’est un espace magnifique qui nous donnera envie de nettoyer encore plus. Servant de vestiaire et de buanderie, le petit plus de leur salle à manger est de garder le linge et ses plantes préférées.

Des chambres

Les Gaines ont leurs enfants répartis dans deux chambres – une pour les garçons et une pour les filles. La chambre des filles a une apparence royale avec de grands cadres de lit luxueux, tandis que la chambre des garçons a un ensemble brillamment efficace de lits superposés fixés aux murs.

Pendant ce temps, la chambre principale est pittoresque, avec beaucoup de lumière naturelle et d’espace pour les enfants!

Salles de bain

La salle de bain des Gaines allie fonctionnalité et style de ferme dans lequel ils sont si attachés. Intelligemment, ceux-ci sont également séparés dans les salles de bains des garçons et des filles respectivement.

Jardin

Dehors, on ne peut pas dire que les Gaines ne mettent pas leurs terres à profit. La famille aurait un total de 60 animaux, avec une ferme fonctionnelle. Ils ont également une serre en état de marche et un jardin clos où Joanna et ses enfants travaillent constamment sur des projets horticoles.

