L’agence de tourisme d’ew Zealand demande aux voyageurs d’abandonner les séances photo inspirées des influenceurs dans les points chauds du tourisme avec une campagne ironique.

Dans la vidéo, le comédien Thomas Sainsbury joue le rôle d’un ranger solitaire dans «l’équipe d’observation sociale».

On le voit gronder des touristes pour avoir colporté dans les tropes, comme une femme portant un chapeau dans un champ de lavande, un homme pensant tranquillement à un rocher, et «un classique dans ces régions: le sommet se propage».

«Nous avons déjà vu tout cela. Nous l’avons tous fait », raconte Sainsbury à un couple surpris en train de poser les bras et les jambes écartés au sommet d’une montagne.

L’appel de Tourism NZ à sauter les clichés typiques des médias sociaux et à «partager quelque chose de nouveau» fait suite au lancement en mai 2020 de sa campagne Do Something New, visant à stimuler le tourisme intérieur alors que les frontières restaient fermées aux visiteurs internationaux.

Les voyageurs ont été encouragés à partager leurs photos de voyage créatives avec le hashtag #DoSomethingNewNZ pour courir la chance de gagner un bon de voyage domestique de 500 $.

«Il y a tellement de choses incroyables à faire en Nouvelle-Zélande, au-delà des tendances sociales.»

Les plateformes de médias sociaux telles qu’Instagram ont contribué à la popularité de quelques endroits en Nouvelle-Zélande, notamment l’arbre du lac Wanaka et la randonnée d’une journée à Roy’s Peak à proximité.

En 2018, une photographie de la «file d’attente des médias sociaux» sur la piste est devenue virale pour avoir montré les coulisses de la prise de vue du «sommet du sommet».