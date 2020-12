Tournage de la quatrième saison d’Elite, la série Netflix se termine | INSTAGRAM

Si vous faites partie des millions de fans à travers le monde de la série espagnole à succès Netflix Elite, alors nous avons de bonnes nouvelles pour vous.

Selon ce qui a été annoncé par les réseaux sociaux du service de streaming le plus célèbre au monde, “Uncle Netflix” le tournage de la quatrième saison est déjà terminé et est maintenant au stade de post-production pour le publier bientôt.

Il est à noter que la série espagnole célèbre et très réussie est devenue l’une des plus regardées et attendues par les fans dans le vaste catalogue de la plate-forme, catapultant ainsi les courses de Ester Exposito, Mariana Pedraza et Arón Piper.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Vraiment?, Ester Exposito ferait partie de The Ice Age

Comme beaucoup d’autres productions cinématographiques et télévisuelles, Elite n’a pas été l’exception car elle a été affectée par la contingence sanitaire mondiale car elle a considérablement retardé le retour de la distribution, même un cas positif a été ce qui a arrêté les événements pendant un certain temps. enregistrements.

Bien que maintenant cela restera dans le passé, car il a déjà été complètement filmé et qu’il ne reste plus qu’à attendre sa sortie, les fans ont été plus que impatients de voir la nouvelle saison tant attendue, puisque le casting principal n’est pas présent car Ils ont obtenu leur diplôme, maintenant tout le monde attend.

De même, des réseaux sociaux officiels des deux Netflix En tant qu’Élite, ils ont officiellement annoncé la fin du tournage du quatrième opus avec un cadeau pour les fans: “Cela a été une année difficile pour tout le monde. C’est pourquoi nous sommes fiers d’avoir terminé le tournage de la quatrième saison. En voici quelques-uns des moments heureux dont nous voulons nous souvenir », dit le message que la production a rédigé sur les réseaux sociaux.

Comme on le sait déjà, dans cette nouvelle étape il y aura de nombreux changements au niveau du casting, puisque l’on sait bien que plusieurs acteurs ne seront plus présents dans les prochains chapitres, dont: Danna Paola (Lu), Ester Exposito (Carla), Mina El Hammani (Nadia), Alvaro Rico (Polo) et Jorge Lopez (Valerio).

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

De la même manière, nous sommes certains que maintenant nous pouvons observer la participation de nouveaux acteurs qui pour la nouvelle saison sont une promesse, et c’est que maintenant le casting est arrivé pour cette saison: Andrés Velencoso, Diego Martín, Martina Cariddi, Carla Díaz, Manu Ríos et Pol Granch.

Il ne reste plus qu’à attendre que la nouvelle série pleine de drames intenses pour adolescents soit diffusée sur la plateforme.

Rappelons-nous qu’il y a quelques semaines, le feu rouge était allumé dans les enregistrements de la série, car il y a quelques jours, le même footballeur partageait une photo sur son compte Instagram officiel avec l’acteur Arón Piper, qui donne vie à “ Ander Muñoz ” au sein de la série.

C’est pourquoi la rumeur a commencé à dire que les enregistrements de la quatrième saison de la série étaient en danger, car ils ont mentionné que tous les protocoles de sécurité avaient été appliqués pour éviter la contagion, donc si l’acteur est positif, ils devraient annuler les enregistrements pendant quelques semaines.

Personne n’aurait sans doute imaginé que sa rencontre avec Neymar pouvait entraîner autant de conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle.

Elite est l’une des séries espagnoles les plus réussies et connaîtra une nouvelle édition pleine de changements, en particulier dans le casting, car des acteurs tels que Ester Expósito, Danna Paola ou Álvaro Rico ont abandonné la fiction.