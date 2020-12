Le jour de Noël est arrivé et il est temps de regarder des films classiques de Noël! Il y a plus de temps à passer à la maison cette année en raison de la pandémie de coronavirus en cours, donc la plupart des gens seront à la maison en ce jour spécial au lieu de voir leur famille. En conséquence, vous voudrez peut-être mettre un film de Noël pour garder l’esprit des fêtes après l’ouverture des cadeaux. Si vous cherchez un film de vacances, Disney + sera une destination incontournable pour beaucoup. Bien que Netflix regorge d’originaux, le service de diffusion en continu de Disney est un endroit essentiel pour les films de Noël en famille nostalgiques.

Les franchises Santa Clause et Home Alone sont là, tout comme d’autres classiques emblématiques de l’action en direct comme Miracle on 34th Street. De plus, certains films originaux peu vus de Disney Channel et des films Freeform originaux peuvent servir de nouvelles découvertes. Et, bien que le catalogue de films original ne soit pas trop complet, il y a une paire d’originaux en direct à ajouter à votre rotation annuelle. Faites défiler pour voir tous les films de Noël en direct actuellement sur Disney +.

‘Le Père Noël’, ‘Santa Clause 2’ et ‘Santa Clause 3: The Escape Clause’

prevnext

Home Alone, Home Alone 2: Lost in New York et Home Alone 3

prevnext

Autres films de Noël en direct disponibles sur Disney +

(Photo: Disney)

12 dates de Noël

Babes à Toyland

L’étoile de Noël

Bonne chance Charlie, c’est Noël!

Taille réelle 2

Les tons de brume

Le casse-noisette et les quatre royaumes

prevnext

Autres films de Noël en direct disponibles sur Disney + (suite)

(Photo: Buena Vista / .)

Le souhait de Noël de Richie Rich

Santa Paws 2: Les chiots du Père Noël

SnowglobeTrois jours

C’était la nuit

Le cadeau de Noël ultime

Pendant que tu dormais

prev